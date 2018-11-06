У Порошенко хотят, чтобы Луценко открыл дело на Юлию Тимошенко, – эксперт

Чтобы получить высшее образование, надо пять лет. А Луценко на должности генпрокурора только три года. Все это время он не отходя от станка "приобретает" юридическое образование. Но потом он снова пойдет в политику.

Об этом 24 каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Более подробно в материале: Останется ли Луценко на посту генпрокурора после смерти Гандзюк?

"Как только Юрий Луценко закончит обучение на юриста, ему надоест эта профессия и он вернется на свою старую работу – в политику. Он талантливый троечник, таких любят учителя, но знают, что из них не выйдут хорошие профессионалы", – считает Небоженко.

Эксперт подчеркивает: часть окружения Порошенко советует ему снять Юлию Тимошенко с выборов. Или открыть на нее уголовное дело.

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Окружение Порошенко требует мужественного шага от Луценко – посадить Тимошенко. Справится ли он? Скорее, он уклоняется. Если сделает, то поможет Порошенко остаться у власти еще на пять лет. Но это не спасет карьеру генпрокурора. Порошенко его снимет, поскольку возмущение будет сильное. Прокуратура Порошенко ничем не отличается от прокуратуры Януковича. Очень замкнутая, самодостаточная, невероятно богатая группа людей, которые еще не представляют угрозы нацбезопасности. Но они мало делают, чтобы у людей слились в одном понятии закон и порядок,

– отмечает Небоженко.

Напомним, накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в мае 2019 году хочет "вернуться к политической деятельности". Он подчеркнул, что планирует "доработать до завершения президентских выборов". После смерти активистки Екатерины Гандзюк политики и общественность стали требовать отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.