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      У Порошенка хочуть, щоб Луценко відкрив справу на Юлію Тимошенко, – експерт

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      Луценка можуть звільнити?
      Луценка можуть звільнити? / Фото з відкритих джерел

      Щоб здобути вищу освіту, треба п'ять років. А Луценко на посаді генпрокурора тільки три. Весь цей час він, не відходячи від верстата, "здобуває" юридичну освіту. Але потім він знову піде в політику.

      Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

      Більш детально в матеріалі: Чи залишиться Луценко на посаді генпрокурора після смерті Гандзюк?

      "Як тільки Юрій Луценко закінчить "навчання" на юриста, йому обридне ця професія і він повернеться на свою стару роботу – в політику. Він талановитий трієчник, таких люблять вчителі, але знають, що з них не вийдуть хороші професіонали", – вважає Небоженко.

      Експерт наголошує: частина оточення Порошенка радить йому зняти Юлію Тимошенко з виборів. Або відкрити на неї кримінальну справу.

      Читайте також: Після трагедії Катерини Гандзюк Луценко має піти у відставку, – Садовий

      Оточення Порошенка вимагає мужнього кроку від Луценка – посадити Тимошенко. Чи впорається він? Швидше, він ухиляється. Якщо зробить, то допоможе Порошенку залишитися при владі ще на п'ять років. Але це не врятує кар'єру генпрокурора. Порошенко його зніме, оскільки обурення буде сильне. Прокуратура Порошенко нічим не відрізняється від прокуратури Януковича. Дуже замкнута, самодостатня, неймовірно багата група людей, які ще не становлять загрози нацбезпеки. Але вони мало роблять, щоб у людей злилися в одному понятті закон і порядок,
      – зазначає Небоженко.

      Нагадаємо, напередодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у травні 2019 році хоче "повернутися до політичної діяльності". Він наголосив, що планує "допрацювати до завершення президентських виборів". Після смерті активістки Катерини Гандзюк політики і громадськість стали вимагати відставки генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 

      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Петро Порошенко Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 канал
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