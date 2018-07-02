У Путина нет мотивов соглашаться на обмен политзаключенными, – эксперт

У российского президента Владимира Путина пока нет мотивов соглашаться на обмен политзаключенными, которых удерживает Россия. Поездки украинского и российского омбудсменов не имеют никакого значения. Денисова и Москалькова ничего не решают.

Об этом 24 каналу рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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По мнению эксперта, мы видим, что в данной ситуации украинская дипломатия беспомощна. Как считает Друзенко, чтобы состоялся обмен пленными, надо быть игроком, чтобы задавать свои правила. А Украина сейчас – объект политики и больших договоренностей.

Взаимные поездки украинского и российских омбудсменов не имеют никакого значения. Что касается украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, то мы пожинаем плоды политического "договорняка". На эту должность назначили человека, который не имеет опыта в сфере прав человека. Нужен был человек, который бы имел уважение в мире. А сейчас Россия "троллит" Денисову, что с ней, к сожалению, никто не будет говорить. Бумеранг вернулся обратно,

– считает Геннадий Друзенко.

Кроме того, замечает эксперт, в России принимает решения очень узкий круг лиц, куда Москалькова не входит. Поэтому для судьбы Олега Сенцова и других политзаключенных не имеют никакого значения ее поездки и встречи. Ей первой не дадут сказать хорошую или плохую новость, которую примут без нее.

"У Украины нет в запасе нескольких российских генералов, которыми бы мы могли торговаться. Цивилизованные вещи с Путиным не срабатывают. А джокера у нас, к сожалению, нет. Потому что мы придерживаемся Минских договоренностей. Надо прекратить эту мантру", – отметил Геннадий Друзенко.

Как известно, в российской тюрьме 50 дней голодает украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который требует освобождения всех политзаключенных. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Украина готова передать России 23 осужденных ее граждан в обмен на 23 своих граждан. По данным Министерства юстиции Украины, в результате аннексии Крыма Россией политическими узниками Кремля стали 64 гражданина Украины.



Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объявила список россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных в России. В частности, ради освобождения Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, а также захваченных в плен украинцев на Донбассе Украина готова передать России 23 человек.

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