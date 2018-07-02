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У Путіна немає мотивів погоджуватися на обмін політв’язнями, – експерт

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Кінорежисер Олег Сенцов у знак протесту голодує вже 50 днів
Кінорежисер Олег Сенцов у знак протесту голодує вже 50 днів / 24 Канал

У російського президента Володимира Путіна наразі немає мотивів погоджуватися на обмін політв’язнями, яких утримує Росія. Поїздки українського і російських омбудсменів не мають жодного значення. Денісова і Москалькова нічого не вирішують.

Про це 24 каналу розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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На думку експерта, ми бачимо, що в даній ситуації українська дипломатія безпорадна. Як вважає Друзенко, щоб відбувся обмін бранцями, треба бути гравцем, аби задавати свої правила. А Україна зараз – об’єкт політики і великих домовленостей.

Взаємні поїздки українського і російських омбудсменів не мають жодного значення. Що стосується українського омбудсмена Людмили Денісової, то ми пожинаємо плоди політичного "договорняка". На цю посаду призначили людину, яка не має досвіду в сфері прав людини. Потрібна була людина, яка б мала повагу в світі. А зараз Росія "тролить" Денісову, що з нею, на жаль, ніхто не говоритиме. Бумеранг повернувся назад,
– вважає Геннадій Друзенко.

Крім того, зауважує міжнародник, у Росії ухвалює рішення дуже вузьке коло осіб, куди Москалькова не входить. Тому для долі Олега Сенцова та інших політв’язнів не має ніякого значення її поїздки і зустрічі. Їй першій не дадуть сказати добру чи погану новину, яку ухвалять без неї.

"В України немає в запасі кількох російських генералів, якими б ми могли торгуватися. Цивілізовані речі з Путіним не спрацьовують. А джокера у нас, на жаль, немає. Бо ми ж дотримуємося мінських домовленостей. Треба припинити цю мантру", – наголосив Геннадій Друзенко.

Як відомо, в російській в’язниці 50 днів голодує український кінорежисер Олег Сенцов, який вимагає звільнення всіх політв’язнів. За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, Україна є готовою передати Росії 23 засуджених її громадян у обмін на 23 своїх громадян. За даними Міністерства юстиції України, внаслідок анексії Криму Росією політичними в'язнями Кремля стали 64 громадянина України.

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко оголосила список росіян, яких Україна готова обміняти на своїх політв'язнів у Росії. Зокрема, заради звільнення Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Балуха, Панова, а також захоплених у полон українців на Донбасі Україна готова передати Росії 23 осіб.

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Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія Володимир Путін Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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