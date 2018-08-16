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У Путина новая стратегия: екперт раскрыл коварные планы Кремля

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Путин хочет перетянуть Меркель на свою сторону
Путин хочет перетянуть Меркель на свою сторону / Фото из открытых источников

У Путина стратегия – перетянуть Меркель на свою сторону и разорвать трансатлантическую дружбу. Но президент РФ сегодня в тупике.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

Более подробно в материале: Россия идет в наступление: почему Путин начинает новую фазу войны?

По словам политолога, у Путина проблемы из-за того, что встреча с Трампом не дала ему столько, сколько хотел президент РФ. Сейчас встреча в Вашингтоне, о которой Трамп и Путин договорились в Хельсинки, откладывается на неопределенный срок. Кроме того, у него обвалился рейтинг до уровня, который у него был до оккупации Крыма – около 40%. И эти показатели тоже накрученные. Поэтому Путину нужна так называемая "победоносная" встреча с Меркель.

У Путина стратегия – перетянуть Меркель на свою сторону и дестабилизировать союз США и ЕС в ответ на введение санкций против России, чтобы там тоже был экономический кризис. Развал этого союза будет местью за развал СССР,
– считает эксперт.

Кроме того, по словам Давыдюка, еще одна цель Путина – создание собственного аналога "Большой семерки". Не зря он пригласил Турцию присоединиться к БРИКС (группа стран Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка - "24"). Он, говорит политолог, показывает, что G7, из которой Россию исключили из-за аннексии Крыма, его уже не интересует. А в БРИКС меньшее внимание к законам, правам человека.

В то же время, отмечает эксперт, Путин поссорил Меркель с Трампом, задобрил немецкий бизнес строительством газопровода "Северный поток-2", крупными инвестпроектами и низкими ценами на газ, но у него немного запасов. Из-за новых санкции в связи с отравлением экс-российского разведчика Скрипаля в Великобритании, проблем с кредитами для российского бизнеса в долларах, финансовые возможности России ограничены.

Напомним, 13 августа официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель 18 августа примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг.

Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Владимир Путин Ангела Меркель Северный поток-2
Источник: 24 канал
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