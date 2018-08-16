У Путіна нова стратегія: екперт розкрив підступні плани Кремля

У Путіна стратегія – перетягнути Меркель на свою сторону і розірвати трансатлантичну дружбу. Але президент РФ сьогодні в безвиході.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Більш детально в матеріалі: Росія йде в наступ: чому Путін розпочинає нову фазу війни?

За словами політолога, в Путіна проблеми через те, що зустріч з Трампом не дала йому стільки, скільки б хотів президент РФ. Наразі зустріч у Вашингтоні, про яку Трамп і Путін домовилися в Гельсінкі, відкладається на невизначений термін. Крім того, в нього обвалився рейтинг до рівня, який у нього був до окупації Криму – близько 40%. І ці показники теж накручені. Тому Путіну потрібна так звана "побєдоносна" зустріч з Меркель.

У Путіна стратегія – перетягнути Меркель на свою сторону і дестабілізувати союз США і ЄС у відповідь на запровадження санкцій проти Росії, щоб там теж була економічна криза. Розвал цього союзу буде помстою за розвал СРСР,

– вважає експерт.

Крім того, за словами Давидюка, ще одна мета Путіна – створення власного аналога "Великої сімки". Не дарма він запросив Туреччину приєднатися до БРІКС (група країн Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка – "24"). Він, говорить політолог, показує, що G7, з якої Росію виключили через анексію Криму, його вже не цікавить. А в БРІКС менша увага до законів, прав людини.

Водночас, зауважує експерт, Путін посварив Меркель з Трампом, задобрив німецький бізнес будівництвом газопроводу "Північний потік-2", великими інвестпроектами і низькими цінами на газ, але в нього небагато запасів. Через нові санкції у зв’язку з отруєнням екс-російського розвідника Скрипаля у Великобританії, проблеми з кредитами для російського бізнесу в доларах фінансові можливості Росії обмежені.

Нагадаємо, 13 серпня офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що Меркель 18 серпня прийме Путіна в урядовій резиденції Мезеберг.

Що таке "Північний потік-2"?

Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.