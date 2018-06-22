У Путина рассказали, почему Россия не идет на возможный обмен Сенцова

В вопросе возможного обмена незаконно осуждённого в России украинского режиссера Олега Сенцова возникают трудности из-за того, что в РФ его осудили за "терроризм".

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

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Он осужден, и осужден по очень тяжелой статье. Вот в чем дело. Речь идет о том, кем он является де-юре, неважно, кем он себя признает, кем он себя не признает,

– заявил представитель Путина.

Также, Песков напомнил, что сейчас омбудсмены двух стран работают над вопросом политзаключенных после телефонного разговора президентов Украины Петра Порошенко и России Владимира Путина, который состоялся 21 июня.

В тоже время, пресс-секретарь российского лидера добавил, что в Кремле ничего не знают о намерении генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда попросить о помиловании Сенцова.

Напомним, 16 мая политзаключенный России Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-х заключенных украинцев. После пятнадцатого дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию. 21 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и призвал президента РФ освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержашихся в России и в оккупированном Крыму.