У руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского серьезные проблемы со здоровьем: заявление
Жена главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Ирина заявила, что у ее мужа есть серьезные проблемы со здоровьем и он не может обходиться без медикаментов.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на российский "Первый канал".
Отметим, что 16 мая Кирилла Вышинского этапировали из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.
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Я не знаю абсолютно ничего. Более того, меня очень волнует тот момент, что у моего мужа есть некоторые проблемы со здоровьем. Это достаточно серьезные проблемы. Человек не может обходиться без медикаментов,
– сказала Ирина Вишинская.
Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.
Впоследствии в СБУ объяснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России. 16 мая журналиста этапировали в Херсон для избрания ему меры пресечения.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что действия работников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки уголовной статьи "Государственная измена".
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