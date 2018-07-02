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У Трампа патовая ситуация, – эксперт о встрече с Путиным

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Какую линию выберет Трамп на встрече с Путиным?
Какую линию выберет Трамп на встрече с Путиным? / Фото из открытых источников

На встрече Трампа и Путина возможны два сценария развития переговоров. Но у Трампа патовая ситуация. Что бы президент США не делал – все будет хуже для него самого.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Во-первых, отмечает политолог, президент США может пойти на определенное сближение с главой России вопреки позиции Конгресса и даже своих советников.

Трамп может начать восстанавливать отношения с Путиным за счет того, что косвенно даст определенную надежду российскому лидеру, что об аннексии Крыма США забудут. Это может вызвать большой скандал в США, осложнит и так непростые отношения Трампа и Европы. Это может привести к тому, что и в Демократической партии, и некоторые представители Республиканской партии могут поднять вопрос импичмента,
– считает Постоловский.

К тому же, замечает эксперт, американского президента очень критикуют за договоренности с диктатором КНДР Ким Чен Ыном. Американские СМИ считают это блефом. По их информации, северокорейский диктатор продолжает реализацию ядерной программы. Просто об этом не афишируется. И эти договоренности происходят не без участия России.

Во-вторых, рассказывает специалист, возможен другой вариант: Трамп продолжит линию США о непризнании аннексии Крыма, и что все санкции будут сняты только тогда, когда Россия вернет Украине полуостров.

Если Трамп заявит, что США не признают аннексию Крыма, то тогда он должен пойти на определенные уступки по Донбассу. К примеру, предоставление ОРДЛО особого статуса или участие дружественных к РФ стран в миссии ООН – Беларуси, Казахстана, Армении. Могут быть достигнуты уступки США по Сирии. В частности, ослабление давления на режим Башара Асада. И тогда Россия получит карт-бланш в Сирии. Но это тоже не понравится Конгрессу и американскому политическому истеблишменту,
– считает Сергей Постоловский.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который на днях был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы в 2016 году. Он также отметил, что позиция США касаемо санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.

Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Владимир Путин Война на Донбассе Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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