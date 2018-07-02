В Трампа патова ситуація, – експерт про зустріч з Путіним

На зустрічі Трампа і Путіна можливі два сценарії розвитку переговорів. Але в Трампа патова ситуація. Що б президент США не робив – все буде гірше для нього самого.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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По-перше, зазначає політолог, президент США може піти на певне зближення з главою Росії всупереч позиції Конгресу і навіть своїх радників.

Трамп може почати відновлювати відносини з Путіним за рахунок того, що непрямо дасть певну надію російському лідеру, що про анексію Криму США забудуть. Це може спричинити великий скандал у США, ускладнить і так непрості відносини Трампа і Європи. Це може призвести до того, що і в Демократичній партії, і деякі представники Республіканської партії можуть підняти питання імпічменту,

– вважає Постоловський.

До того ж, зауважує експерт, американського президента дуже критикують за домовленості з диктатором КНДР Кім Чен Ином. Американські ЗМІ вважають це блефом. За їхньою інформацією, північнокорейський диктатор продовжує реалізацію ядерної програми. Просто про це не афішується. І ці домовленості відбуваються не без участі Росії.

По-друге, розповідає фахівець, можливий інший варіант. Трамп продовжить лінію США про невизнання анексії Криму, і що всі санкції будуть зняті тільки тоді, коли Росія поверне Україні півострів.

Якщо Трамп заявить, що США не визнають анексію Криму, то тоді він повинен піти на певні поступки по Донбасу. Приміром, надання ОРДЛО особливого статусу або участь дружніх до РФ країн у місії ООН – Білорусі, Казахстану, Вірменії. Можуть бути досягнуті поступки США щодо Сирії. Зокрема, послаблення тиску на режим Башара Асада. І тоді Росія отримає карт-бланш у Сирії. Але це теж не сподобається Конгресу і американському політичному істеблішменту,

– вважає Сергій Постоловський.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який днями був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.