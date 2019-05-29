У Вакарчука рассказали, как будут избирать людей в партию

О том, как будут отбирать людей, первом съезде "Голоса", открытых списках и возможности изменений - об этом в прямом эфире 24 канала рассказал заместитель главы партии Роман Юрчишин

О первом съезде "Голоса"

– На первом съезде мы обсудим процедуру выдвижения кандидатов в народные депутаты по списку и по мажоритарным округам. Однако, в то же время, процесс создания партии "Голос" будет продолжаться. Новые люди будут присоединяться к нашей команде – кто-то в статусе волонтеров, кто-то в статусе членов партии.

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– В 2020 году нас ждут местные выборы и партия "Голос" планирует идти на них и приводить к власти новых людей, которые не связаны с коррупцией, олигархическим или российским бизнесом.

Об объединении с "Силой людей"

– Участником "Голоса" не могут быть члены партии "Сила людей". Законодательство четко требует, чтобы в списке политической силы на выборах были или ее представители, или беспартийные. Поэтому нам не удастся привлечь "Силу людей" в наш список.

Как будут отбирать мажоритарщиков

– Дедлайны у нас очень жесткие, потому что нам нужно к съезду, который вероятно, состоится до 10 июня, занести документы в ЦИК. За этот период мы анкетируем и для тех, кого видим достаточно перспективным проведем собеседования. Поэтому сейчас активная база формирования списка.

– Будем надеяться, что будем иметь возможность пообщаться со всеми. Ведем переговоры со знаковыми людьми, которые готовы присоединиться, но еще размышляют, хотят ли они этого, оставить свои дела в общественном секторе и бизнесе.

Об открытых списках

– Мы надеемся, что откроем списки до 21 июня. В этот день все списки окончательно подаются в ЦИК. Мы заинтересованы в том, чтобы избиратели оценили тех, кого будет вести партия "Голос" в парламент.

Что известно о партии Вакарчука?16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук презентовал команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих изменений".



Он пояснил, что идет в политику, ведь Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ. Музыкант вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.



Сейчас в политическую силу входят только 8 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".



Политсила не получает денег от олигархов. Вакарчук убеждает, что есть много состоятельных людей, которые получают свои доходы законным путем и поддерживают новосозданную политическую силу. По подсчетам музыканта, на предвыборную компанию нужно примерно 10-12 миллионов долларов.

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