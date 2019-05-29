У Вакарчука розповіли, як обиратимуть людей до партії
Про те, як відбиратимуть людей, перший з'їзд "Голосу", відкриті списки та можливість змін - про це у прямому ефірі 24 каналу розповів заступник голови партії Роман Юрчишин
Про перший з'їзд "Голосу"
– На першому з’їзді ми лише обговоримо процедуру висунення кандидатів у народні депутати, як по списку та і по мажоритарних округах. Проте, водночас, процес творення партії "Голос" буде продовжуватися. Нові люди будуть долучатися до нашої команди – хтось у статусі волонтерів, хтось в статусі членів партії.
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– У 2020 році нас чекають місцеві вибори і партія "Голос" планує йти на них і приводити до влади нових людей, які не пов’язані з корупцією, олігархічним чи російським бізнесом.
Про об'єднання з "Силою людей"
– Учасником "Голосу" не можуть бути члени партії "Сила людей". Законодавство чітко вимагає, щоб у списку політичної сили на виборах були або її представники, або позапартійні. Тому нам не вдасться залучити "Силу людей" до нашого списку.
Як відбиратимуть мажоритарників
– Дедлайни у нас дуже жорсткі, бо нам потрібно до з'їзду, який ймовірно, відбудеться до 10 червня, занести документи до ЦВК. За цей період ми анкетуємо і для тих, кого бачимо достатньо перспективним проведемо співбесіди. Тому зараз активна база формування списку.
– Будемо сподіватися, що матимемо змогу поспілкуватися з усіма. Ведемо переговори зі знаковими людьми, які готові долучитися, але ще розмірковують, чи вони того хочуть залишити свої справи у громадському секторі та бізнесі.
Про відкриті списки
– Ми сподіваємося, що відкриємо списки до 21 червня. Цього дня всі списки остаточно подаються у ЦВК. Ми зацікавлені у тому, щоб виборці оцінили тих, кого буде вести партія "Голос" до парламенту.
Що відомо про партію Вакарчука?16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".
Він пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Музикант згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.
Наразі до політичної сили входять лише 8 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".
Політсила не отримує грошей від олігархів. Вакарчук переконує, що є багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом та підтримують новостворену політичну силу. За підрахунками музиканта, на передвиборчу компанію потрібно приблизно 10-12 мільйонів доларів.
Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео
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