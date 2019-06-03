У Зеленского будет немало аргументов, чтобы Европа продлила санкции против России, – эксперт

У Украины есть веские аргументы для того, чтобы Европа продолжала санкционное давление против России. Поэтому президент Зеленский может заручиться поддержкой Брюсселя во время своего первого визита.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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По его словам, есть мягкие аргументы – постоянное нарушение Россией прав человека, отсутствие верховенства права. А с точки зрения милитаризации Крыма – нарушение международных режимов по испытанию ядерного оружия.

Россия вопреки участию в международных конвенциях о запрете испытания ядерного оружия продолжает испытания оружия малой интенсивности. РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. А это соглашение охраняло Европу от российской угрозы. Потому что большинство российских ракет сосредоточено против Европы. И теперь уже в оккупированном Крыму базируются военные корабли, ракеты которых могут достать до Европы,

– рассказывает Александр Хара.

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Также Россия поддерживает авторитарные режимы, угрожающие миру и безопасности в важных регионах – Сирии и Венесуэле. Это все серьезные аргументы для Брюсселя, чтобы Европа и дальше продолжила санкции против России. Дипломат замечает: если Зеленский правильно построит аргументацию, то заручится поддержкой Брюсселя.

Что известно о первых зарубежных визитах Владимира Зеленского?

Первый рабочий зарубежный визит Президента Украины Владимира Зеленского состоится 4-5 июня в институты Евросоюза и НАТО в Брюсселе. Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуацию с безопасностью на Востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны в Донбассе, обменяется мнениями по лидерам институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.



Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американская делегация, посетившая инаугурацию Владимира Зеленского, обсуждала с Дональдом Трампом возможность проведения телефонных переговоров или встреча с новоизбранным президентом.