У Зеленського буде чимало аргументів, щоб Європа продовжила санкції проти Росії, – експерт

В України є вагомі аргументи для того, щоб Європа продовжувала санкційний тиск проти Росії. Тому президент Зеленський може заручитися підтримкою Брюсселя під час свого першого візиту.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За його словами, є м’які аргументи – постійне порушення Росією прав людини, відсутність верховенства права. А з точки зору мілітаризації Криму – порушення міжнародних режимів щодо випробовування ядерної зброї.

Росія всупереч участі в міжнародних конвенціях про заборону випробовування ядерної зброї продовжує іспити зброї малої інтенсивності. РФ порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. А ця угода убезпечувала Європу від російської загрози. Тому що більшість російських ракет зосереджено проти Європи. І тепер уже й в окупованому Криму базуються військові кораблі, ракети яких можуть дістати до Європи,

– розповідає Олександр Хара.

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Також Росія підтримує авторитарні режими, що загрожують миру і безпеці у важливих регіонах – Сирії тп Венесуелі. Це все серйозні аргументи для Брюсселя, щоб Європа і далі продовжила санкції проти Росії. Дипломат зауважує: якщо Зеленський правильно побудує аргументацію, то заручиться підтримкою Брюсселя.

Що відомо про перші закордонні візити Володимира Зеленського? Перший робочий закордонний візит Президента України Володимира Зеленського відбудеться 4-5 червня до інституцій Євросоюзу та НАТО у Брюсселі. Зеленський поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на Сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.



Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що американська делегація, яка відвідала інавгурацію Володимира Зеленського, обговорювала з Дональдом Трампом можливість проведення телефонних переговорів або зустріч з новообраним президентом.