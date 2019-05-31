Цензура, неправда і пікантні деталі: нардепи прокоментували стенограму зустрічі з Зеленським

Жодних домовленостей "про закриті списки" між Зеленським і лідерами фракцій не було, стенографісти не знали прізвища депутатів і писали просто "виступаючий", ще ж і надто – плутали слова і терміни. Але загалом "текст відповідає тому, що відбувалося" і дозволяє зробити певні висновки.

Такими коментарями зустріли публікацію 30 травня на сайті президента стенограми зустрічі Володимира Зеленського із лідерами парламентських фракцій від 21 травня.

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Така зустріч є обов'язковою перед розпуском Верховної Ради, а саме про цей намір оголосив новообраний глава держави.

Чому вимагали публікації стенограми зустрічі?

Спікер Ради Парубій вимагав оприлюднити стенограму і відеозапис консультацій лідерів фракції з президентом Зеленським. Причина цього, мовляв, у тому, що представник президента у Раді Стефанчук написав неточний коментар на сайті глави держави.

У коментарі мовилося, що учасники зустрічі погодили компромісне рішення підтримати зміни до чинного закону про вибори до Ради, які скасують мажоритарну систему і зменшать прохідний бар'єр.

На жаль, ця цитата використана для того, щоб вкотре дискредитувати український парламент. Заявляю, що ніякого компромісу не було досягнуто щодо закритих списків,

– сказав Парубій.



Парубій вкотре наголосив, що компромісу на нараді з президентом не було досягнуто

То чи були домовленості про закриті списки?

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вкотре спростував інформацію про будь-які домовленості щодо проведення парламентських виборів за закритими списками, яких нібито було досягнуто на зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівниками фракцій 21 травня.

Кожен, хто почитав стенограму, може підтвердити чітко і відповідально: ніякої домовленості про закриті списки на нараді не було досягнуто. Жодної. І те, що було заявлено про домовленість з керівниками фракцій – це відверта неправда,

– наголосив спікер.

І додав: "Більшість, переважна більшість фракцій виступила за відкриті списки й не давала підтвердження на ідею Богдана (глава АП Андрій Богдан – 24 канал) про те, що необхідно зробити закриті списки".

Зустріч закрита, а списки відкриті?

Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд зазначила у коментарі журналістам у Верховній Раді, що розміщена на сайті глави держави стенограма консультацій парламентської фракції із президентом Володимиром Зеленським загалом "відповідає тому, що відбувалося".

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"Як на мене, той текст – з того, що я переглянула – відповідає тому, що відбувалося у залі", – сказала Сироїд. При цьому депутатка зазначила, що "під час закритих зустрічей немає політичної сили, яка підтримує відкриті списки".



Оксана Сироїд зазначила, що стенограма відповідає тому, що відбувалося

Стенограма цензурована, з неї вирізали Піночета

Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що оприлюднена стенограма не лише помітно скорочена, а й цензурована. Він вимагає надати повну версію відеозапису зустрічі Зеленського з лідерами фракцій.

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"Я стверджую, що цю стенограму оприлюднено в цензурованому вигляді", – сказав Ляшко на засіданні Ради 31 травня. Мовляв, туди не потрапили слова Ляшка про те, що якщо президент не виконуватиме Конституцію і закони України, то його, як Піночета, "доганятимуть усе життя".

У цій стенограмі цього уривка моєї розмови з президентом Зеленським немає. Я вимагаю від Зеленського оприлюднити відео зустрічі й оприлюднити повну стенограму, без цензури,

– сказав Ляшко.

І додав: "Для чого президенту Зеленському цензура? Нехай українці роблять висновки".



Ляшко заявив про цензуру і закликав українців робити висновки

Пікантні деталі

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко наголосила, що стенограма зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом парламенту та фракцій 21 травня засвідчила позицію "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту" проти закритих виборчих списків. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Ми недарма наполягали на оприлюдненні стенограми консультацій. Хоч відео було б епічніше", – зазначила депутатка. І розповіла про "одну пікантну деталь".

На початку стенограми, де вже йде розшифровка феєричного виступу Олега Ляшка, його ще не було в залі. Він з боями туди пробивався і кричав то все під дверима,

– сказала Геращенко.

Але при цьому, як зауважила політикиня, Ляшка "точно ідентифікували" і "в історичну стенограму він потрапив". Хоча решту лідерів фракцій у стенограмі записували як "Виступаючий".

Ірина Геращенко написала про "обдруківки" стенограми та пікантні деталі зустрічі

Розповіла Геращенко і про "епічні "обдруківки". Наприклад, в тексті стенограми є такий текст: "В адаптації законів до сенату". Насправді ж це слова Геращенко і вона говорила про "про адаптацію до ЄС і НАТО". "Але в АП цих слів бояться", – зіронізувала віце-спікерка.

Ключове. Зі стенограми чітко видно, що Парубій, я, керівники БПП, НФ і РПЛ ("Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" і "Радикальна партія" – 24 канал) заявили про неконституційність розпуску. І ані БПП, ані НФ не погоджувалися ні на які закриті списки,

– підсумувала Геращенко.