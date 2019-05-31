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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Цензура, неправда і пікантні деталі: нардепи прокоментували стенограму зустрічі з Зеленським

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      Зеленський оприлюднив стенограму наради з лідерами фракцій
      Зеленський оприлюднив стенограму наради з лідерами фракцій / Фото прес-служби

      Жодних домовленостей "про закриті списки" між Зеленським і лідерами фракцій не було, стенографісти не знали прізвища депутатів і писали просто "виступаючий", ще ж і надто – плутали слова і терміни. Але загалом "текст відповідає тому, що відбувалося" і дозволяє зробити певні висновки.

      Такими коментарями зустріли публікацію 30 травня на сайті президента стенограми зустрічі Володимира Зеленського із лідерами парламентських фракцій від 21 травня.

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      Така зустріч є обов'язковою перед розпуском Верховної Ради, а саме про цей намір оголосив новообраний глава держави.

      Чому вимагали публікації стенограми зустрічі?

      Спікер Ради Парубій вимагав оприлюднити стенограму і відеозапис консультацій лідерів фракції з президентом Зеленським. Причина цього, мовляв, у тому, що представник президента у Раді Стефанчук написав неточний коментар на сайті глави держави.

      У коментарі мовилося, що учасники зустрічі погодили компромісне рішення підтримати зміни до чинного закону про вибори до Ради, які скасують мажоритарну систему і зменшать прохідний бар'єр.

      На жаль, ця цитата використана для того, щоб вкотре дискредитувати український парламент. Заявляю, що ніякого компромісу не було досягнуто щодо закритих списків,
      – сказав Парубій.

      Парубій
      Парубій вкотре наголосив, що компромісу на нараді з президентом не було досягнуто

      То чи були домовленості про закриті списки?

      Голова Верховної Ради Андрій Парубій вкотре спростував інформацію про будь-які домовленості щодо проведення парламентських виборів за закритими списками, яких нібито було досягнуто на зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівниками фракцій 21 травня.

      Кожен, хто почитав стенограму, може підтвердити чітко і відповідально: ніякої домовленості про закриті списки на нараді не було досягнуто. Жодної. І те, що було заявлено про домовленість з керівниками фракцій – це відверта неправда,
      – наголосив спікер.

      І додав: "Більшість, переважна більшість фракцій виступила за відкриті списки й не давала підтвердження на ідею Богдана (глава АП Андрій Богдан – 24 канал) про те, що необхідно зробити закриті списки".

      Зустріч закрита, а списки відкриті?

      Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд зазначила у коментарі журналістам у Верховній Раді, що розміщена на сайті глави держави стенограма консультацій парламентської фракції із президентом Володимиром Зеленським загалом "відповідає тому, що відбувалося".

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      "Як на мене, той текст – з того, що я переглянула – відповідає тому, що відбувалося у залі", – сказала Сироїд. При цьому депутатка зазначила, що "під час закритих зустрічей немає політичної сили, яка підтримує відкриті списки".

      Сироїд
      Оксана Сироїд зазначила, що стенограма відповідає тому, що відбувалося

      Стенограма цензурована, з неї вирізали Піночета

      Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що оприлюднена стенограма не лише помітно скорочена, а й цензурована. Він вимагає надати повну версію відеозапису зустрічі Зеленського з лідерами фракцій.

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      "Я стверджую, що цю стенограму оприлюднено в цензурованому вигляді", – сказав Ляшко на засіданні Ради 31 травня. Мовляв, туди не потрапили слова Ляшка про те, що якщо президент не виконуватиме Конституцію і закони України, то його, як Піночета, "доганятимуть усе життя".

      У цій стенограмі цього уривка моєї розмови з президентом Зеленським немає. Я вимагаю від Зеленського оприлюднити відео зустрічі й оприлюднити повну стенограму, без цензури,
      – сказав Ляшко.

      І додав: "Для чого президенту Зеленському цензура? Нехай українці роблять висновки".

      Ляшко
      Ляшко заявив про цензуру і закликав українців робити висновки

      Пікантні деталі

      Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко наголосила, що стенограма зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом парламенту та фракцій 21 травня засвідчила позицію "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту" проти закритих виборчих списків. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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      "Ми недарма наполягали на оприлюдненні стенограми консультацій. Хоч відео було б епічніше", – зазначила депутатка. І розповіла про "одну пікантну деталь".

      На початку стенограми, де вже йде розшифровка феєричного виступу Олега Ляшка, його ще не було в залі. Він з боями туди пробивався і кричав то все під дверима,
      – сказала Геращенко.

      Але при цьому, як зауважила політикиня, Ляшка "точно ідентифікували" і "в історичну стенограму він потрапив". Хоча решту лідерів фракцій у стенограмі записували як "Виступаючий". Геращенко
      Ірина Геращенко написала про "обдруківки" стенограми та пікантні деталі зустрічі

      Розповіла Геращенко і про "епічні "обдруківки". Наприклад, в тексті стенограми є такий текст: "В адаптації законів до сенату". Насправді ж  це слова Геращенко і вона говорила про "про адаптацію до ЄС і НАТО". "Але в АП цих слів бояться", – зіронізувала віце-спікерка.

      Ключове. Зі стенограми чітко видно, що Парубій, я, керівники БПП, НФ і РПЛ ("Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" і "Радикальна партія" – 24 канал) заявили про неконституційність розпуску. І ані БПП, ані НФ не погоджувалися ні на які закриті списки,
      – підсумувала Геращенко.

      Зверніть увагу: з повним текстом та коротким змістом стенограми можна ознайомитися у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Андрій Парубій Оксана Сироїд Олег Ляшко Ірина Геращенко Розпуск Ради
      Джерело: 24 канал
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