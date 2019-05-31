Цензура, ложь и пикантные детали: нардепы прокомментировали стенограмму встречи с Зеленским

Никаких договоренностей "о закрытых списках" между Зеленским и лидерами фракций не было, стенографисты не знали фамилии депутатов и писали просто "выступающий", еще и слишком – путали слова и термины. Но в целом "текст соответствует тому, что происходило" и позволяет сделать определенные выводы.

Такими комментариями встретили публикацию 30 мая на сайте президента стенограммы встречи Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций от 21 мая.

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Такая встреча является обязательной перед роспуском Верховной Рады, а именно об этом намерении объявил новоизбранный глава государства.

Почему требовали публикации стенограммы встречи?

Спикер Рады Парубий требовал обнародовать стенограмму и видеозапись консультаций лидеров фракции с президентом Зеленским. Причина этого, дескать, в том, что представитель президента в Раде Стефанчук написал неточный комментарий на сайте главы государства.

В комментарии говорилось, что участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения в действующий закон О выборах в Раду, которые отменят мажоритарную систему и уменьшат проходной барьер.

К сожалению, эта цитата использована для того, чтобы в очередной раз дискредитировать украинский парламент. Заявляю, что никакой компромисс не был достигнут относительно закрытых списков,

– сказал Парубий.

Парубий в очередной раз подчеркнул, что компромисс на совещании с президентом не был достигнут

Так были ли договоренности о закрытых списках?

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в очередной раз опроверг информацию о договоренности относительно проведения парламентских выборов по закрытым спискам, которые якобы были достигнуты на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций 21 мая.

Каждый, кто почитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно: никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Ни одной. И то, что было заявлено о договоренности с руководителями фракций – это откровенная неправда,

– подчеркнул спикер.

И добавил: "Большинство, подавляющее большинство фракций выступила за открытые списки и не давала подтверждение на идею Богдана (глава АП Андрей Богдан – 24 канал) о том, что необходимо сделать закрытые списки".

Встреча закрытая, а списки открытые?

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид отметила в комментарии журналистам в Верховной Раде, которая размещена на сайте главы государства стенограмма консультаций парламентской фракции с президентом Владимиром Зеленским в целом "соответствует тому, что происходило".

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"Как по мне, тот текст из того, что я пересмотрела – отвечает тому, что происходило в зале", - сказала Сыроид. При этом депутат отметила, что "во время закрытых встреч нет политической силы, которая поддерживает открытые списки".

Оксана Сыроид отметила, что стенограмма соответствует тому, что происходило

Стенограмма цензурированная, из нее вырезали Пиночета

Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что обнародованная стенограмма не только заметно сокращена, а и цензурированная. Он требует предоставить полную версию видеозаписи встречи Зеленского с лидерами фракций.

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"Я утверждаю, что эта стенограмма обнародована в цензурированном виде", – сказал Ляшко на заседании Рады 31 мая. Мол, туда не попали слова Ляшко о том, что если президент не будет выполнять Конституцию и законы Украины, то его, как Пиночета, " будут доганять всю жизнь".

В этой стенограмме этого отрывка моего разговора с президентом Зеленским нет. Я требую от Зеленского обнародовать видео встречи и обнародовать полную стенограмму, без цензуры,

– сказал Ляшко.

И добавил: "Для чего президенту Зеленскому цензура? Пусть украинцы делают выводы".

Ляшко заявил о цензуре и призвал украинцев делать выводы

Пикантные детали

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко отметила, что стенограмма встречи Владимира Зеленского с руководством парламента и фракций 21 мая показала позицию "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" против закрытых избирательных списков. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Мы не зря настаивали на обнародовании стенограммы консультаций. Хоть видео было бы эпичнее", – отметила депутат. И рассказала об "одной пикантной детали".

В начале стенограммы, где уже идет расшифровка феерического выступления Олега Ляшко, его еще не было в зале. Он с боями туда пробивался и кричал то все под дверью,

– сказала Геращенко.

Но при этом, как отметила политик, Ляшко "точно идентифицировали" и "в историческую стенограмму он попал". Хотя остальных лидеров фракций в стенограмме записывали как "Выступающий".

Ирина Геращенко написала об "опечатках" стенограммы и пикантных деталях встречи

Рассказала Геращенко и об "эпических опечатках". Например, в тексте стенограммы есть такой текст: "В адаптации законов к сенату". На самом же деле это слова Геращенко и она говорила о "об адаптации к ЕС и НАТО". "Но в АП этих слов боятся", – съязвила вице-спикер.

Ключевое. Из стенограммы четко видно, что Парубий, я, руководители БПП, НФ и РПЛ ("Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальная партия" – 24 канал) заявили о неконституционности роспуска. И ни БПП, ни НФ не соглашались ни на какие закрытые списки,

– подытожила Геращенко.