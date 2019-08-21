19:45
21 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин борется с пожарами в Сибири. Второй Чернобыль в России
      Вєсті Кремля
      21:28, 20 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, 20 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      У Зеленского лучше ситуация, чем у Порошенко, – Бобыренко

      376 Читати новину українською
      Владимир Зеленский и Петр Порошенко
      Владимир Зеленский и Петр Порошенко / Коллаж 24 канала

      Петр Порошенко проиграл президентские выборы, потому что большинство людей разочаровались в нем. Он пообещал сделать украинцев счастливыми, но не выполнил этого.

      Об этом в программе "Вон оно как" сказал Виктор Бобыренко. По его словам, у украинцев самая большая беда в том, что они ждут того, кто может сделать их счастливыми.

      Интересно! Какое главное отличие Зеленского от предшественников: мнение политолога

      "Они считают, что где-то лежит мешок с деньгами, а Порошенко не смог его правильно распределить так, чтобы по 5 тысяч гривен была пенсия, а по 25 тысяч гривен – зарплата. Порошенко не смог, но Зеленский точно знает как", – пояснил эксперт.

      На президентских выборах Петр Порошенко получил 24,45% голосов. Владимир Зеленский набрал 73,22% и стал президентом Украины.

      Он считает, когда народ поймет, что Зеленский тоже не знает этой магии, то разочаруется в нем и потребует нового президента. Бобыренко добавил: "Ни у кого нет метода, как сделать всех счастливыми, но все ждут. Поэтому сдулся Порошенко и это ждет каждого президента".

      У Зеленского лучше ситуация, чем у Порошенко. Скажем, война не очень в горячей фазе, армия есть, основные реформы пошли – децентрализация зашла шикарно, образование заходит, медицина – так себе, но если люди поймут, то тоже зайдет. Где у нас не пошло, так это правоохранительные органы и судоустройство. Порошенко стартовал с нуля, а Зеленский уже с какой-то площадки,
      – рассказал аналитик.

      Бобыренко отметил, что Зеленский сможет изменить что-то в стране только при условии, если он будет проводить качественную кадровую политику.

      blog_ava
      Что означает для Украины возвращение Путина в G8
      сегодня
      1260
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Порошенко и Зеленский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      сегодня , 19:30 Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      24
      Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      сегодня , 18:02 Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      Інна Жолобович 461
      Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      сегодня , 17:30 Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      Анастасія Зазуляк 513
      Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      сегодня , 17:06 Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      269
      Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      сегодня , 17:02 Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      Злой Одессит 1188
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук