У Зеленского лучше ситуация, чем у Порошенко, – Бобыренко

Петр Порошенко проиграл президентские выборы, потому что большинство людей разочаровались в нем. Он пообещал сделать украинцев счастливыми, но не выполнил этого.

Об этом в программе "Вон оно как" сказал Виктор Бобыренко. По его словам, у украинцев самая большая беда в том, что они ждут того, кто может сделать их счастливыми.

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"Они считают, что где-то лежит мешок с деньгами, а Порошенко не смог его правильно распределить так, чтобы по 5 тысяч гривен была пенсия, а по 25 тысяч гривен – зарплата. Порошенко не смог, но Зеленский точно знает как", – пояснил эксперт.

На президентских выборах Петр Порошенко получил 24,45% голосов. Владимир Зеленский набрал 73,22% и стал президентом Украины.

Он считает, когда народ поймет, что Зеленский тоже не знает этой магии, то разочаруется в нем и потребует нового президента. Бобыренко добавил: "Ни у кого нет метода, как сделать всех счастливыми, но все ждут. Поэтому сдулся Порошенко и это ждет каждого президента".

У Зеленского лучше ситуация, чем у Порошенко. Скажем, война не очень в горячей фазе, армия есть, основные реформы пошли – децентрализация зашла шикарно, образование заходит, медицина – так себе, но если люди поймут, то тоже зайдет. Где у нас не пошло, так это правоохранительные органы и судоустройство. Порошенко стартовал с нуля, а Зеленский уже с какой-то площадки,

– рассказал аналитик.

Бобыренко отметил, что Зеленский сможет изменить что-то в стране только при условии, если он будет проводить качественную кадровую политику.