У Зеленського краща ситуація, ніж в Порошенка, – Бобиренко

Петро Порошенко програв президентські вибори, бо більшість людей розчарувались в ньому. Він пообіцяв зробити українців щасливими, але не виконав цього.

Про це в програмі "Он воно як" сказав Віктор Бобиренко. За його словами, в українців найбільша біда у тому, що вони чекають на того, хто може зробити їх щасливими.

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"Вони вважають, що десь лежить мішок з грошима, а Порошенко не зміг його правильно розподілити так, щоб по 5 тисяч гривень була пенсія, а по 25 тисяч гривень – зарплата. Порошенко не зміг, але Зеленський точно знає як", – пояснив експерт.

На президентських виборах Петро Порошенко отримав 24,45% голосів. Володимир Зеленський набрав 73,22% та став президентом України.

Він вважає, коли народ зрозуміє, що Зеленський теж не знає цієї магії, то розчарується у ньому і вимагатиме нового президента. Бобиренко додав: "В нікого немає методу, як зробити всіх щасливими, але всі чекають. Тому здувся Порошенко і це чекає кожного президента".

У Зеленського краща ситуація, ніж в Порошенка. Скажімо, війна не дуже в гарячій фазі, армія є, основні реформи пішли – децентралізація зайшла шикарно, освіта заходить, медицина – так собі, але якщо люди зрозуміють, то теж зайде. Де у нас не пішло, так це правоохоронні органи та судоустрій. Порошенко стартував з нуля, а Зеленський вже з якоїсь площі,

– розповів аналітик.

Бобиренко наголосив, що Зеленський зможе змінити щось в країні лише за умови, якщо він буде проводити якісну кадрову політику.