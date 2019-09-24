У Зеленского объяснили, почему Украина не едет на сессию ПАСЕ

Об отказе Украины от участия в осенней сессии ПАСЕ, украинском скандале в США, вступлении в НАТО и общении с прессой – в прямом эфире 24 канала народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Об отказе Украины в осенней сессии ПАСЕ

– Надо объяснить, что будет происходить с 30 сентября до 4 октября – это запланированные, в частности, торжественные мероприятия, юбилейные. Уже есть список стран, в частности, это прибалтийские страны, которые еще несколько месяцев назад, когда стало известно, что возвращают Россию, вышли из состава и не принимали участие в заседаниях в солидарности с Украиной.

Важно: Украина официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ

– Было бы странно, если бы мы участвовали в этих торжествах. Но это не означает, что представители делегации будут встречаться с европейскими политиками. Мы не подтверждаем свою так называемую "аккредитацию", то есть не подтверждаем на этот период, но мы имеем право решить это до января. Мы будем смотреть, как меняется ситуация. Мы также обратились к Франции, которая председательствует в Кабинете министров Совета Европы, чтобы провести консультацию и напомнить, что оккупация продолжается.



Какие страны вернули РФ в ПАСЕ / Инфографика 24 канала

Об украинском скандале в США

– Очевидно, я присоединюсь к коллегам из офиса Президента и МИД. Не стоит что-то комментировать, собственно, до встречи (Зеленского с Трампом – 24 канал).

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– Мы о результатах из-за разницы во времени узнаем утром 26 сентября. Я напомню, что это не являетс на самом деле официальным визитом в Штаты, это происходит в рамках участия в 74-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится несколько дней

– Запланированы двусторонняя встреча Зеленского и Трампа, выступление президента Украины на дебатах на генеральной сессии, ряд двусторонних встреч с Генсеком НАТО, Генсеком ООН, и с премьер-министрами европейских стран – в частности, Чехии, Нидерландов, Италии – и встреча с президентом Румынии. "Также будет встреча с украинской общиной – собственно, с этого и начнется, это будет первый пункт.

Что известно об украинском скандале в США?

В США разгорелся скандал из-за расследования, которое Генпрокуратура Украины начала в 2014 году против бывшего министра охраны природы времен Януковича Николая Злочевского и его газодобывающей компании "Бурисма".



Экс-чиновника обвинили в незаконном получении лицензий на добычу газа. В том же году в совет директоров холдинга "Бурисма" вошел сын в то время вицепрезидента США Джо Байдена – Хантер. В 2016 году дело закрыли за неимением доказательств состава преступления. И тогда же уволили тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина. Произошло это после визита Джо Байдена в Украину.



Бывший президент США признал, что требовал от украинской власти увольнения скандального прокурора. А вот попытки вмешаться в расследование в отношении компании "Бурисма" и роли его сына в ней – опровергает. Однако обвиняет Дональда Трампа в нечестной игре во время президентской кампании.

О вступлении Украины в НАТО

– Президент Владимир Зеленский несколько раз подчеркнул, что евроатлантический курс Украины остается. Единственное, знаете, когда говорят, что вот мы запишем в Конституцию, то когда говоришь "халва" во рту не становится сладко сразу. Если мы там запишем и примем 10 законопроектов с названием "мы идем в НАТО", то от нас ждут действий.

На самом деле, нам что важно – это перейти на стандарты. На правильное отношение к офицерскому составу, на нормальное их обеспечение, на то, что будет вообще реформирована вся их система.

– Недавно коллеги из комитета предложили законопроект, который формирует план обороны страны. Вот, важны именно структурные реформы. Соответственно, как только мы будем готовы, тогда мы можем говорить о членстве в таких организациях. Конечно, они дают безопасность и так далее. Но они не возьмут не реформированную страну. Соответственно, мы должны стать сильными и тогда улучшаются переговорные позиции в ту или иную организацию.

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О реакции Тищенко на вопросы журналистки

– Можно объяснить это тем, что это все новые депутаты и они еще не совсем перешли из другой сферы, когда они могли себе позволить не отвечать на вопросы. Очевидно, это еще не до конца состоялся переход с одной социальной роли в другую. Всегда, вот даже Николай говорит, что чувствует, что к нему придираются больше. Возможно, поэтому такая реакция.

– Николай подотчетен своим избирателям в мажоритарном округе Киева. Это они его выбрали, он не пришел по партийному списку. Соответственно, если избиратели будут спрашивать, должен объяснять им.

Что известно об инциденте между журналисткой и Тищенко?

Депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко и его коллегу по фракции Артема Культенко взбесил вопрос журналистки о составе нового Кабмина. В частности, она спросила, как зовут министра здравоохранения. "Слуги народа" не смогли ответить на этот вопрос, хотя сами же и голосовали за нее. Вместо ответа избранники посоветовали ей "попить воды" и добавили, что она не имеет права проверять.