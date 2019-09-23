У Зеленського пояснили, чому Україна не їде на сесію ПАРЄ

Про відмову України в участі в осінній сесії ПАРЄ, український скандал у США, вступ у НАТО та спілкування з пресою – у прямому ефірі 24 каналу народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Про відмову України в осінній сесії ПАРЄ

– Треба пояснити, що буде відбуватисьз 30 вересня до 4 жовтня – це заплановані, зокрема, урочисті заходи, ювілейні. Вже є список країн, зокрема, це прибалтійські країни, які ще кілька місяців тому, коли стало відомо, що повертають Росію, вийшли зі складу та не брали участь в засіданнях в солідарності з Україною.

Важливо: Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ

– Було б дивно, якби ми брали участь в цих урочистостях. Але це не означає, що представники делегації будуть зустрічатись з європейськими політиками. Ми не підтверджуємо свою так звану "акредитацію", тобто не підтверджуємо на цей період, але ми маємо право вирішити це до січня. Ми будемо дивитись, як змінюється ситуація. Ми також звернулись до Франції, яка головує в Кабінеті міністрів Ради Європи, щоб провести консультацію та нагадати, що окупація триває.



Які країни повернули РФ до ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу

Про український скандал у США

– Очевидно, я доєднаюся до колег з Офісу Президента та МЗС. Не варто щось коментувати, власне, до зустрічі (Зеленського з Трампом – 24 канал).

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– Ми про результати через різницю в часі дізнаємося вранці 26 вересня. Я нагадаю, що це не є насправді офіційним візитом у Штати, це відбувається в рамках участі у 74-й сесій Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме кілька днів

– Заплановані двостороння зустріч Зеленського і Трампа, виступ президента України на дебатах на генеральній сесії, низка двосторонніх зустрічей із Генсеком НАТО, Генсеком ООН, і з прем'єр-міністрами європейських країн – зокрема, Чехії, Нідерландів, Італії – і зустріч з президентом Румунії. "Також буде зустріч з українською громадою – власне, з цього і почнеться, це буде перший пункт.

Що відомо про український скандал у США?У США розгорівся скандал через розслідування, яке Генпрокуратура України почала у 2014 році проти колишнього міністра охорони природи часів Януковича Миколи Злочевського та його газовидобувної компанії "Бурісма".



Ексчиновника звинуватили у незаконному отриманні ліцензій на видобуток газу. Того ж року до ради директорів холдингу "Бурісма" увійшов син на той час віцепрезидента США Джо Байдена – Хантер. У 2016 році справу закрили за браком доказів складу злочину. І тоді ж звільнили тогочасного генпрокурора Віктора Шокіна. Сталося це після візиту Джо Байдена до України.



Колишній віцепрезидент США визнав, що вимагав від української влади звільнення скандального прокурора. А от спроби втрутитися в розслідування щодо компанії "Бурісма" та ролі його сина в ній – спростовує. Натомість звинувачує Дональда Трампа у нечесній грі під час президентської кампанії.

Про вступ України в НАТО

– Президент Володимир Зеленський кілька разів наголошував, що євроатлантичний курс України залишається. Єдине, знаєте, коли кажуть, що от ми запишемо в Конституцію, то коли кажеш "халва" в роті не стає солодко одразу. Якщо ми там запишемо і приймемо 10 законопроєктів з назвою "ми йдемо в НАТО", то від нас чекають дій.

Насправді, нам що важливо – це перейти на стандарти. На правильне ставлення до офіцерського складу, на нормальне їхнє забезпечення, на те, що буде взагалі реформована вся їхня система.

– Недавно колеги з комітету запропонували законопроєкт, який формує план оборони країни. Ось, важливі саме структурні реформи. Відповідно, як тільки ми будемо готові, тоді ми можемо говорити про членство в таких організаціях. Звичайно, що вони дають безпеку і так далі. Але вони не візьмуть не реформовану країну. Відповідно ми маємо стати сильними і тоді покращуються переговорні позиції в ту чи іншу організацію.



Скільки українців підтримують вступ України до НАТО/ Інфографіка 24 каналу

Про реакцію Тищенка на запитання журналістки

– Можна пояснити це тим, що це всі нові депутати й вони ще не зовсім перейшли з іншої сфери, коли вони могли собі дозволити не відповідати на запитання. Очевидно, це ще не до кінця відбувся перехід з однієї соціальної ролі в іншу. Завжди, от навіть Микола каже, що відчуває, що до нього прискіпуються більше. Можливо, тому така реакція.

– Микола підзвітний своїм виборцям у мажоритарному окрузі Києва. Це вони його обрали, він не прийшов по партійному списку. Відповідно, якщо виборці будуть запитувати, має пояснювати їм.

Що відомо про інцидент між журналісткою та Тищенком? Депутата від партії "Слуга народу" Миколу Тищенко та його колегу по фракції Артема Культенка роздратувало питання журналістки про склад нового Кабміну. Зокрема, вона запиталась, як звати міністерку охорони здоров'я. "Слуги народу" не змогли відповісти на це запитання, хоча самі ж і голосували за неї. Замість відповіді обранці порадили їй "попити води" і додали, що вона не має права перевіряти.