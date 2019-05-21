У Зеленского рассказали о будущем сотрудничестве с Нацбанком

О сотрудничестве Президента Украины Владимира Зеленского с Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов, о дешевых кредитах и подозрении экс-руководительнице НБУ Валерии Гонтаревой – в эфире 24 канала рассказала эксперт по банковской деятельности в команде Зеленского Виктория Страхова.

Как Виктория попала в команду Зеленского

– Мы знакомы с Владимиром Зеленским благодаря Игорю Коломойскому. Однажды журналисты назвали меня юристом Коломойского. Я написала пост в соцсети, что подам в суд, поскольку не являюсь юристом олигарха. Тогда на меня вышел Андрей Богдан, который пошутил, что это он юрист Коломойского. После того Андрей попросил о помощи по одному проекту в команде Зеленского.

Можно ли было обойти национализацию "Приватбанка": интервью с участницей процесса –предыдущая часть программы "Вот оно как"

– Возможно, в случае необходимости, я пойду в Администрацию Президента. Но кто возглавит Банковую, я не знаю, финальное решение будет за Зеленским.

Что будет делать Зеленский с НБУ?

Отметим, что команда Зеленского говорила про аудит НБУ, однако Виктория Страхова рассказала, что она провела воспитательную работу с теми, кто это заявил. И они объяснили, что, видимо, имели в виду уголовные дела.

– Сам Зеленский сказал, что Национальный Банк независим. Он отметил, что Смолий (глава Нацбанка, – 24 канал) остается. Основанием для прекращения полномочий председателя и членов правления являются четко очерченные законы. Отмечу, что есть команда и есть сам Владимир Зеленский. Мы, например, с сотрудниками обсуждали разные проекты, в частности диджитализацию финансовых услуг, деривативы. То есть все будет в рамках закона.

Нужно отходить от модели, что кто-то на кого-то давит. Отношения президента и Национального банка четко очерчены законом. Они (НБУ, – 24 канал) должны предоставлять определенную экономическую информацию Администрации Президента, на этом все. Другое – это просто сотрудничество. НБУ может попросить подать законодательные инициативы, поскольку у Нацбанка их нет. Так, мы будем сотрудничать с ними в таких вопросах, которые нужны для развития Украины. Мы не влияем ни на Национальный банк, ни на правоохранительные органы,

– отметила Виктория Страхова.

Как будут выстраиваться отношения президента с Фондом гарантирования вкладов

– Юридически президент никакого отношения к Фонду гарантирования не имеет. Но если Фонд попытается получить поддержку президента для каких-то инициатив, которые будут улучшать, к примеру, продажу активов, то мы будем с ним сотрудничать.

– Обсуждается ли в команде Зеленского целесообразности смены главы Фонда гарантирования вкладов? Поскольку мы опираемся только на норму закона, а президент к этому органу отношения вообще не имеет, то мы этот вопрос даже не обсуждаем на встречах. Мы не имеем влияния на этот Фонд. Только если главы НБУ и Фонда гарантирования вкладов захотят уйти сами, то мы сможем порекомендовать людей, которые могут занять эту должность. Нужно менять эту классическую модель и не влиять на такие органы.

Как получить дешевые кредиты

– В программе Владимира Зеленского есть моя часть, где речь идет о долгосрочном недорогом кредитовании, а также введении накопительной пенсионной системы. Некоторые аспекты нужно сделать непосредственно по банковскому сектору, но они упираются в право законодательной инициативы. Определенные законопроекты уже поданы, но по регламенту Рады их нужно снова подавать на новой сессии.

– Их могут подать не только Президент, но и Кабмин или народные депутаты, но мы будем сотрудничать с Национальным банком и другими заинтересованными лицами для того, чтобы эти законопроекты подать.



Национальный банк Украины

– Это, например, законы о финансовой реструктуризации, по решению проблемы неработающих кредитов, которые уже разработаны. Также законопроекты об уменьшении требования к уставному капиталу банка и урегулировании вопроса финансового мониторинга, чтобы не было трат и чтобы он не был сложным как для пользователей и вкладчиков, так и для самих банков.

Во-вторых, важным является закон о защите прав потребителей финансовых услуг, то есть это возможность регуляторов более оперативно реагировать на нарушения прав потребителей. Но уменьшение ставок по кредитам не всегда упирается на непосредственно мои банковские "фишки" (идеи по финансовым изменениям, – 24 канал).

Этот вопрос является более комплексным. Потому что если не будет антикоррупционной, судебной реформы, не будет восстановления доверия инвесторов, то только мои "фишки" не сработают. Для того, чтобы уменьшить ставки по кредитам, нужно делать комплексные изменения в стране. Поэтому если это будет сделано: и моя команда, и наши коллеги сделают каждый свое направление, то это позволит в конечном этапе моим банкам-подопечным уменьшить ставки на кредиты,

– ответила Виктория.

– Хотела бы подчеркнуть, что мы в одной лодке с Министерством финансов, правительством и Национальным банком. Поэтому нужно забывать о предвыборной кампании, мы работаем на благо Украины. Нужно забывать, кто относится к 24%, а кто к 73%. К тому же, я живу по принципу – не вспоминать предшественников и не валить все на них.

Было ли подозрение Гонтаревой политическим?

– Я не знаю, что такое происходило в Генпрокуратуре. По чисто юридическим основаниям, поскольку мне немного знакомо это дело, я не считаю, что эти подозрения относительно соучастия в отмывании средств Макару Пасенюку и Константину Стеценко (совладельцам компании "Инвестиционный капитал Украина" (ICU), – 24 канал) и Валерии Гонтаревой, являются необоснованными, и я это комментировала еще год назад.

Чисто с точки зрения банковского законодательства я не вижу там нарушений, потому что эти люди были аброкерами, они не получали этот доход. Я думаю, что в этом, возможно, есть какое-то самовлияние. Не хочется сплетничать, но, наверное, придется. По моему мнению, там вовлечено еще одно политическое лицо, в частности, все кивали на Матиоса,

– заявила Страхова.

– Но точно, кто стимулировал Кулика это сделать, я не знаю. Не уверена, что Коломойскому это нужно. Возможно, также кто-то хотел так передать привет самому Петру Порошенко.

– Что касается Гонтаревой, то ее много кто хочет выжить, поскольку некогда было 180 банков, сейчас функционируют только 77. С рынка были выведены и "Финансы и кредит", "Надра" и другие.