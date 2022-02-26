"Убегают с*ки": на Черниговщине люди без оружия не пустили рашистских оккупантов
26 февраля 2022 , 21:28Читати новину українською
Источник:Оперативный ВСУ
Жители Ични на Черниговщине шли на оккупанта без оружия и не пустили рашистских оккупантов в поселок.
Вслед оккупанту они лишь сказали "убегают суки".
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Жители Ични на Черниговщине без оружия не пустили рашистских оккупантов. Вслед будущему украинскому чернозему женщина-автор видео сказала лишь "убегают суки",
– красноречиво подписали видео украинцы.