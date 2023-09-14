Как уберечь стратегический союз между Украиной и Польшей

В преддверии парламентских выборов в Польше, которые состоятся 15 октября, тема Украины находится на первых местах политических дискуссий. Она будет играть важную роль в соревнованиях партий за свой электорат. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

2 причины для споров

Характерным признаком внешнеполитических подходов господствующей в стране партии "Право и справедливость", которая и сейчас выступает фаворитом гонки, является понимание необходимости стратегического союза безопасности с Украиной, заинтересованность в создании лучших возможностей для польского бизнеса при восстановлении Украины.

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Однако положительные ориентиры несколько "омрачаются" жесткими спорами в сфере аграрной политики, а также не решенными проблемами, касающимися исторической памяти. К сожалению, они отражаются на содержании предвыборной кампании.

Кулуарные и публичные дискуссии в рамках Восточноевропейского экономического форума, который проходил 5 – 7 сентября в польском Карпаче и собрал политический истеблишмент из всех политических лагерей, продемонстрировал, что "подводными камнями" двусторонних отношений остаются две темы:

Волынская трагедия;

экспорт зерновых из Украины.

Это ключевые факторы, которые дают основу критике украинского вектора политики официальной Варшавы радикальными оппозиционными силами. Они заставляют "Право и справедливость" предпринимать жесткие действия и риторику, закладывают основу для расшатывания устойчивой позиции польского населения относительно добрососедского подхода к Украине.

Безусловно, их решение будет способствовать еще большему цементированию партнерских отношений между странами, но есть ли сценарии и инструменты, позволяющие найти понимание?

Украина уже предлагает решение

Учитывая имеющиеся возможности и в случае прагматичной политики есть.

Во-первых, Украина адресовала четкий сигнал польской стороне о готовности раз и навсегда решить болезненный вопрос общей истории, когда Владимир Зеленский и Анджей Дуда достигли договоренностей по установлению исторической справедливости и памяти жертв трагических событий на Волыни в 1943 году.

Интересно, что во исполнение решений президентов в Киеве уже создан Экспертный совет на базе Национального университета имени Тараса Шевченко во главе с доктором исторических наук Павлом Гай-Нижником. В работе совета принял участие и Варшавский Университет.

Кроме того, на площадке XXXII Восточноевропейского форума в Карпаче нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда несколько неожиданно для польских экспертно-политических кругов анонсировал создание специализированной межпарламентской группы. Ее цель – поддержка на государственном уровне результатов деятельности Экспертного совета в составе академических кругов и специалистов в разных сферах.

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Такая поддержка на политическом уровне, а также практические шаги на экспертно-академическом, вызвали резонанс в среде польского политического истеблишмента и расценены как конструктивные предложения.

Они стали "шагом на встречу" официальной Варшаве. Поэтому не должны остаться без внимания и зарекомендуют себя действенным инструментом урегулирования давних споров, обеспечения исторической справедливости и прекращения политизации болезненной трагедии.

Как минимум Украина нивелирует поводы для оппозиционной "Конфедерации" обвинять Киев в нежелании учитывать потребности Польши в расставлении всех точек на "i", эксгумации тел пострадавших в тех ужасных событиях.

Не будет оснований и для радикального крыла "Право и справедливость" обвинять собственное правительство или президента в пассивной политике на украинском направлении, что не отвечает польским национальным интересам.

Со стороны Киева поступил четкий импульс, следующий шаг за Варшавой.

Во-вторых, тема запрета импорта аграрной продукции чрезвычайно сложна для Украины, особенно в условиях террористических действий России и блокирования "зернового коридора". Конечно, украинская сторона ожидает от всех партнеров максимального содействия. Решение Польши продлить запрет на импорт зерновых из Украины после 15 сентября не вписывается в наше видение.

Однако необходимо анализировать ситуацию в полном разрезе.

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Пока ни одна политическая сила в Польше не поддержит отмену ограничений на украинское зерно из-за политического подтекста. Даже ключевая оппозиционная сила "Гражданская платформа" (сомневаться в ее проукраинской позиции не приходится) все равно приобщила к своим рядам одного из лидеров "Агроунии", которая критиковала Украину и всегда подогревала указанную тему.

Стоит ли говорить, что уже упомянутая ранее "Конфедерация" задалась целью консолидировать фермерский электорат, конкурируя с "Право и справедливость" за голоса и еще больше поднимая ставки в противостоянии, пользуясь "украинским фактором"?

Украина и Польша должны всегда оставаться стабильными партнерами

К сожалению, идеального решения для Украины нет. Попытаться надавить на Польшу через европейские инстанции, с точки зрения права, справедливый и аргументированный сценарий. Однако принесет ли он результат через призму политической целесообразности? Сейчас затрудняюсь ответить.

Понятно, что двусторонние разногласия не должны переходить "красные линии". Украина и Польша должны оставаться стабильными и прогнозируемыми партнерами. Польский бизнес должен играть немаловажную роль в восстановлении украинской инфраструктуры, инвестировать в восстановление украинской экономики. Польская сторона должна продолжать выполнять функции логистического хаба.

Для этого нужно найти приемлемую формулу для урегулирования ситуативного конфликта. Для начала Украина может апеллировать к оптимизации путей транзита зерна. Это станет триггером увеличения экспортных мощностей.

Среди практических решений на поверхности:

перенос фитосанитарного контроля над продукцией из границы Украины и Польши в порт Клайпеды, что ускорит работу "балтийского коридора";

строительство отдельного логистического хаба в одном из портов Польши, что расширит транзитную инфраструктуру;

открытие и оптимизация работы новых пунктов пропуска и т.п.

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Если достичь результатов в разблокировании поставок зерна на польский рынок критически сложно, то промежуточным решением будет выступать развитие транзитных возможностей, чтобы увеличить объемы поставок ключевым потребителям.

Все эти проблемы, искусственно обостренные в преддверии выборов в Польше, не кажутся тупиковыми ситуациями без приемлемого для обеих сторон выхода.

В одном из них – о трагических событиях на Волыни в 1943 году – уже представлены достаточно эффективные предложения на экспертно-политическом уровне. В остальном Украине еще придется доработать свой подход с учетом всех обстоятельств.

Однако ключевое условие – не нужно забывать о стратегической потребности Киева и Варшавы в союзничестве, которое должно быть всегда на первом месте.