В убежищах Житомира люди смогут пользоваться бесплатным интернетом

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города, поэтому люди вынуждены скрываться в укрытиях. Для удобства горожан в Житомире будет бесплатный интернет в хранилищах.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин записал свое обращение к горожанам. Он рассказал, почему в хранилищах оборудуют интернет.

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В у Житомира будет бесплатный интернет

Сухомлин отметил, что житомирянам каждый день приходится до 10 раз бегать в бомбоубежища и укрытия.

Мы сегодня договорились с IT-провайдерами оборудовать хранилища и бомбоубежища Wi-Fi роутерами с бесплатным интернетом. Просьба – сбрасывайте заявки на сайт городского совета для того, чтобы мы могли выполнить эту работу,

– добавил мэр.

Он поблагодарил компанию-провайдера и всех предпринимателей, которые предоставляют роутеры. Еще часть закупит город. Сухомлин надеется, что хоть так горожанам удастся выдержать враждебное нашествие.

Смотрите обращение Сергея Сухомлина: