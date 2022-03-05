Варто прочитати Українська авіація розбила колону окупантів під Броварами
Доповнюємо новину
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, тож люди змушені переховуватися в укриттях. Для зручності містян в Житомирі буде безкоштовний інтернет у сховищах.
Джерело:фейсбук Сергія Сухомлина
Варто прочитати Українська авіація розбила колону окупантів під Броварами
Доповнюємо новину
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!