Владимир Зеленский, обращаясь к мировому сообществу, призвал объединиться для того, чтобы привлечь Путина к ответственности. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на живую трансляцию общения украинского и французского лидеров с прессой.

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Зеленский об убийстве Навального

По словам президента Украины, Путин уже стал одним из самых кровавых диктаторов в европейской истории, однако, к сожалению, его путь еще не закончен.

Мы встречаем день (16 февраля – 24 Канал), когда стало известно о еще одном совершенном Путиным политическом убийстве... Мы будем работать со всеми в мире, кто имеет возможность привлечь его к справедливой ответственности. Убийца должен быть наказан.

Чтобы Путин был справедливо наказан, Зеленский считает, что должна объединиться и оппозиция, и власть всех тех государств, которые ценят человеческие жизни.

"Я призываю каждого лидера мира сейчас не молчать и не оставаться в стороне: и тех, кто во власти, и тех, кто в оппозиции. Мы должны работать все в мире, кто ценит саму жизнь, чтобы достичь этих конкретных и справедливых результатов", – отмечает Зеленский.

Кроме того, украинский президент во время ответов на один из вопросов многочисленное количество раз повторил, что Путин – убийца. Этим он акцентировал: все, кто хоть как-то выражают лояльность к политике президента России, сотрудничают с убийцей, легитимизируя его.

Сегодняшние события говорят, что Путин – убийца. Это не сигнал, а констатация реальности: абсолютно понятно, что он убийца и нет в этом более никаких секретов. Это можно передать лидерам.

"Убийца идет на выборы. А люди, которые будут за него голосовать, должны четко понимать: они голосуют за убийцу. Они будут себе выбирать президента убийцу. А люди, которые имеют экономические отношения с этим человеком, несмотря на их уровень лидерства, она должны знать, что зарабатывают кровавые деньги: они имеют контакты с убийцей", – констатировал Зеленский.

Что сказал Макрон по этому поводу

По словам президента Франции Еммануеля Макрона, смерть Навального напоминает своей трагичностью: режим Путина становится все более жестким, и это отражается не только в отношении российских оппозиционеров, но и ассоциаций и фондов, которые защищают человеческие права.

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Французский лидер вспомнил о кибератаках на его страну со стороны Кремля, которые усилился после 24 февраля 2022 года. Также он подчеркнул, что уже два года Россия ведет большую войну против Украины, в очередной раз ее осудив.