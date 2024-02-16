Володимир Зеленський, звертаючись до світової спільноти, закликав об'єднатися для того, аби притягнути Путіна до відповідальності. Про це інформує 24 Канал з посиланням на живу трансляцію спілкування українського та французького лідерів з пресою.

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Зеленський про вбивство Навального

За словами президента України, Путін вже став одним із найкривавіших диктаторів у європейській історії, однак, на жаль, його шлях ще не закінчений.

Ми зустрічаємо день (16 лютого – 24 Канал), коли стало відомо про ще одне скоєне Путіним політичне вбивство… Ми будемо працювати зі всіма у світі, хто має змогу притягти його до справедливої відповідальності. Вбивця має бути покараний.

Аби Путін був справедливо покараний, Зеленський вважає, що має об'єднатися і опозиція, і влада усіх тих держав, що цінують людські життя.

"Я закликаю кожного лідера світу зараз не мовчати та не залишатись осторонь: і тих, хто у владі, і тих, хто в опозиції. Ми маємо працювати усі у світі, хто цінує саме життя, аби досягти цих конкретних та справедливих результатів", – наголошує Зеленський.

Крім того, український президент під час відповідей на одне зі запитань численну кількість разів повторив, що Путін – вбивця. Цим він акцентував: усі, хто бодай якось висловлюють лояльність до політики президента Росії, співпрацюють з вбивцею, легітимізуючи його.

Сьогоднішні події говорять, що Путін – вбивця. Це не сигнал, а констатація реальності: абсолютно зрозуміло, що він вбивця та немає у цьому більш ніяких секретів. Це можна передати лідерам.

"Вбивця йде на вибори. А люди, які будуть за нього голосувати, повинні чітко розуміти: вони голосують за вбивцю. Вони будуть собі обирати президента вбивцю. А люди, які мають економічні відносини з цією людиною, попри їхній рівень лідерства, вона мають знати, що заробляють криваві гроші: вони мають контакти з вбивцею", – констатував Зеленський.

Що сказав Макрон стосовно цього

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, смерть Навального нагадує своєю трагічністю: режим Путіна стає все більш жорстким, і це відображається не лише стосовно російських опозиціонерів, а й асоціацій та фундацій, які захищають людські права.

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Французький лідер згадав про кібератаки на його країну з боку Кремля, які посилився після 24 лютого 2022 року. Також він наголосив, що уже два роки Росія веде велику війну проти України, вчергове її засудивши.