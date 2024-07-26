Дочь Фарион будет требовать пожизненного заключения для подозреваемого

Дочь Ирины Фарион София Семчишин заявила, что будет требовать пожизненное заключение для подозреваемого в убийстве. По словам женщины, ее мама говорила, что нужно бороться до конца.

Кроме того, София Семчишин заявила, что Ирина Фарион не получала никаких угроз, сообщает 24 Канал. Вероятному убийце Фарион уже объявили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения.

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"Мы будем бороться до конца. Потому что мама говорила, что нужно держаться, бороться и, конечно, мы победим", – подчеркнула дочь Ирины Фарион.

Комментарий Софии Семчишин / Видео 24 Канала

Что известно о подозреваемом: коротко

В городе Днепр 25 июля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Это 18-летний парень. Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что в день убийства парень гулял во дворе, где жила языковед. Он надел красные перчатки и выстрелил в женщину, когда она ждала такси. Через два дня после совершения преступления подозреваемый отправился в Днепр.

По информации правоохранителей, подозреваемый мог готовить новые покушения. Через два дня после убийства Ирины Фарион он начал интересоваться местами пребывания депутатов, в частности, пророссийских. Новой жертвой подозреваемого мог стать нардеп Максим Бужанский.