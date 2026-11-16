Формально на войне: убийцы Немцова вышли из колоний и осели в Чечне

Осужденные за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев, а также братья Анзор и Шадид Губашевы досрочно вышли на свободу в России. Вместо того чтобы участвовать в войне под прикрытием контрактов, они поселились на территории Чечни.

Как выяснили журналисты расследовательского медиа "Проект", дочь убитого российского оппозиционера Жанна Немцова летом 2026 года получила прямое предупреждение о нахождении осужденных в Грозном.

Где сейчас убийцы Немцова

Источник передал Жанне Немцовой следующие сведения: "Жанна, смотрите, какая ситуация. Убийцы вашего отца – братья Губашевы и Заур Дадаев – на свободе; формально они на "своем", но на самом деле – в Грозном. Вы что-то об этом знали?"

Согласно приговору суда, фигуранты не имели права покидать места лишения свободы раньше 2034–2035 годов или 2027 года в случае условно-досрочного освобождения. Однако все трое заключили контракты с армией России и сразу же отправились домой, где от них требуют вести скрытый образ жизни.

Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства оппозиционера, вышел на свободу 24 октября 2024 года.

Еще находясь в колонии, бывший заместитель командира батальона "Север" женился на 36-летней Ирсане Мукаевой, которая работает в отделе экспертизы правового департамента администрации Чечни. Сейчас Дадаев проживает на хуторе Юкарчой примерно в 80 километрах от чеченской столицы.

Другие соучастники расправы также оказались на свободе. Темирлан Эскерханов, приговоренный к 14 годам, подписал военный контракт в 2024 году и присоединился к штурмовому подразделению, а у Хамзата Бахаева срок наказания истек весной 2026 года.

Напомним, Бориса Немцова убили вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей преступления к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организаторов и заказчиков убийства российские правоохранительные органы до сих пор официально не установили.