Я с крыши школы тогда, когда давай пулять, – россиянин признался в убийстве мирных жителей Мариуполя
Источник:Мариупольский городской совет
Российские захватчики во время блокады Мариуполя сознательно убивали мирное население разрушенного ими же города. Один из участников военных преступлений рассказал, как отнимал жизни у гражданских.
Мариупольский городской совет поделился фрагментом интервью с одним из российских захватчиков. На этом видео оккупант признается в военных преступлениях в Мариуполе.
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Что рассказал оккупант
Россиянин признался, что во время блокады Мариуполя оккупанты применяли огнеметы против мирного населения.
Ну и через какой-то день начали район этот мы "обрабатывать", там частный сектор, из этих, из "Шмелей". Вот я с крыши школы тогда, короче, как давай пулять один за другим,
– признался оккупант.
После этого он ночевал в подвале учебного заведения и думал о том, что в домах и подвалах могли скрываться гражданские люди. Во время признания россиянин заметил, что огнемет "Шмель" способен "вырвать" подвал. Он назвал свои размышления по поводу убийства мирных мариупольцев "неприятными мыслями".
Оккупант признается в военных преступлениях в Мариуполе: смотрите видео
В Мариупольском городском совете отметили, что россияне признаются в военных преступлениях как между словом. Там выразили надежду, что каждый захватчик понесет ответственность за смерти, руины и слезы.
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