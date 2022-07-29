Убийства пленных – это агония россиян из-за контрнаступления на юге, – эксперт

российские захватчики обстреляли колонию с пленными украинскими военными в Еленовке Донецкой области. Их циничные убийства беззащитных украинцев еще раз доказывают, что они не могут соперничать с нашими военными.

По последним данным, в колонии в Еленовке российские изверги убили 40 пленных украинских военных, еще 75 получили ранения. Скорее всего, цифры о которых говорят оккупанты, к сожалению, правдивые.

К теме В ОП назвали трагедию в Еленовке одним из самых циничных преступлений россии

Агония российских оккупантов

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, россиянам важно показать, что якобы это сделала украинская армия, и обвинить в этом ужасном преступлении наше государство.

"Я считаю, что убийства пленных – это агония россиян из-за контрнаступления на юге. Если бы у оккупантов все получалось (к счастью, это не так), все шло по плану, а наши войска отступали, то они бы применяли другую тактику – наоборот, были бы максимально добрыми на захваченных территориях", – заявил Ступак.

Совершенно противоположная реакция украинцев

По его словам, если бы захватчикам все удавалось – они массово раздавали бы пайки на оккупированных территориях на камеры пропагандистских медиа. Однако, если на фронте дела обстоят очень плохо – это порождает в них большую ярость, российским извергам тогда не до "телячьих нежностей" с гражданскими, а тем более с военными.

Оккупанты пытаются всю свою ярость и агрессию выместить на первых попавшихся им людях. Постоянно расстреливают гражданских, не считаются с ними. А вот эта показательная кровавая акция была рассчитана в первую очередь на наших военных, чтобы их запугать,

– отметил Ступак.

То есть российские оккупанты хотели, чтобы наши защитники на передовой увидели эти зверства и боялись самой возможности попасть в плен к россиянам, чтобы бросали оружие и убегали домой. Однако, как подчеркнул Ступак, сейчас он видит совершенно противоположную реакцию.

Ступак рассказал, почему россияне устраивают кровавые акции против украинцев: смотрите видео



Убийство украинских военных пленных в Еленовке: что известно