Результат борьбы разных фашистских групп в кремле, – Пионтковский об убийствах в Оленовке

российские оккупационные войска организовали массовое убийство украинских военнопленных в Оленовке. Цинические вбросы кремлевской пропаганды – свидетельствуют о разногласиях в стране-агрессоре.

Речь идет о потере контроля как в бункере, так и среди военного руководства россии. Об этом в эфире 24 канала сказал Андрей Пионтковский – российский публицист и оппозиционный политик.

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По его словам, россия уже совершила достаточно преступлений в этой войне.

После Бучи и Ирпеня можно было ждать всего. Но это невероятный цинизм, с которым уничтожили украинских военнопленных,

– сказал Пионтковский.

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Более того, попытка москвы издать очень дикую и бессмысленную версию и обвинить во всем Вооруженные силы Украины – это еще одно свидетельство потери управляемости и разногласий среди руководства страны.

Публицист предположил, что путин просто боится контрнаступления украинских войск на Юге. Поэтому он всячески пытается добиться "перемирия".

"Однако есть сопротивление со стороны ультрафашистской группировки и российской элиты, критикующих путина за то, что он "недостаточно фашист". Они пытаются всячески сорвать его попытку о перемирии. Я думаю, что это ужасное преступление – следствие борьбы разных фашистских групп в кремле", – считает Пионтковский.

Что известно о кровавой провокации в Оленовке: главное

В минобороны россии сообщили, что в колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Еще 75 бойцов получили ранения. Все "спихнули" на ВСУ.

Впоследствии отвратительную ложь минобороны россии опровергли и в Генштабе ВСУ. Военные сообщили, что на самом деле враг обстрелял пленных прицельным огнем артиллерии.

и в Генштабе ВСУ. Военные сообщили, что на самом деле враг обстрелял пленных прицельным огнем артиллерии. Полк защитников Мариуполя объявил охоту на палачей, причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Оленовке.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщила, что собирает информацию о павших и пострадавших украинских пленных, в результате артиллерийского обстрела колонии в Оленовке.

Также на место выехал Международный Комитет Красного Креста.

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