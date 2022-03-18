Убийства украинских детей Путин считает "успехом, который соответствует планам", – Украина в ООН

Украина в ООН рассказала, что именно Владимир Путин называет словами "операция идет успешно". Под этим пока президент России предусматривает убийство украинских детей.

Соответствующее заявление постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сделал 17 марта. В частности это случилось во время заседания Совета Безопасности ООН, созванного США и Великобританией, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

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Путин называет "успешной операцией" убийство наших детей

Сергей Кислица вспомнил заявление Путина от 16 марта: "Операция идет успешно и в строгом соответствии с предварительно утвержденным планом".

Постпред напомнил, что 3 недели мир задавал себе вопрос, почему Россия решила наследовать нацистский Третий рейх.

Какие на то причины и какой план? И вчера мы получили ответ: убийство украинских детей. На сегодня – 108 невинных душ,

– заявил Кислица.

Чиновник в Организации Объединенных Наций подчеркнул:

дети сознательно избранной мишенью, учитывая вчерашний обстрел мариупольского драмтеатра, который стал прибежищем для сотен местных жителей, преимущественно женщин и детей;

бомбардировка театра была совершена, несмотря на обозначение "дети" на земле по обе стороны здания;

вопреки "предварительно согласованным планам" Путина, укрытие выдержало и не превратилось в еще одну братскую могилу.

Путин планирует убивать как детей, так и взрослых

Кислица вспомнил, что планы Путина включают убийство не только детей, но и в целом гражданского населения.

Буквально только 16 марта в:

Чернигове от атаки России погибли 53 мирных жителя;

Мерефе Харьковской области оккупанты разрушили местную школу и жилые дома, погиб 21 человек.

Дипломат пояснил, что Путин планирует уничтожить Харьков, Сумы, Волноваху, Ахтырку, Изюм.

"А Мариуполь – боль для Украины и всего мира и вечный позор для России", – пояснил Сергей Кислица.

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