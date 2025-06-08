Сын совершил преступление против мамы и сестры: все, что известно об убийстве украинок в Бельгии

В Бельгии 6 июня обнаружили тела 2 украинок с ножевыми ранениями 46-летней мамы и 6-летней дочери. Впоследствии стало известно, что к преступлению причастен 16-летний сын женщины, который также поджег дом с семьей.

Что известно о резонансном убийстве украинской женщины и ее дочери в Бельгии – читайте в материале 24 Канала.

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Как правоохранители обнаружили тела 2 женщин

Согласно материалам дела, которое рассматривает суд в Левене, двойное убийство произошло утром 6 июня. Около 9:30 пожарная служба получила вызов о возгорании в доме на улице Милсестраат в Хаасроде, неподалеку от Ауд-Хеверле.

Здание принадлежит местному церковному старосте, однако его арендовал муниципалитет для размещения украинских беженцев.

По прибытию спасатели зафиксировали густой дым, идущий из окон квартиры на первом этаже. Пожар удалось локализовать около 10:20. Во время обыска в помещении обнаружили двух пострадавших – мать и дочь.

Женщина уже была мертвой, девушку пытались реанимировать, но спасти ее не удалось. На телах обеих были обнаружены ножевые ранения.

Прокуратура Левена квалифицировала инцидент как умышленное двойное убийство и открыла уголовное производство. По предварительному заключению эксперта по пожарной безопасности, возгорание в доме было умышленным.

Как обнаружили, что сын женщины причастен к преступлению

У погибшей женщины был также 16-летний сын, который на момент пожара находился в школе. После того, как стало известно об убийстве его матери и сестры парень находился под наблюдением социальных служб.

Сначала его не считали подозреваемым, поскольку он имел алиби. Однако во время допроса, который длился 5 часов, подросток признался, что именно он нанес ножевые ранения матери и 6-летней сестре, а затем поджег дом.

В воскресенье парень предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.

В МИД отреагировали на убийство

В Министерстве иностранных дел Украины в комментарии 24 Канала отметили, что поручили держать дело о гибели матери 1979 года и дочери 2019 года рождения на особом контроле.

Консульские сотрудники уже находятся на контакте с родными погибших и представителями местной полиции и прокуратуры. Обстоятельства гибели и причины инцидента устанавливаются,

– рассказали там.

В МИД добавили, что прокуратура города Левен открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия. Украинские дипломаты продолжат оказывать необходимую консульскую помощь и информировать общественность о ходе расследования.

Что известно о самой семье

Украинская семья проживала в Бельгии в течение последних трех лет. Мать с 2 детьми переехали в Хаасроде после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Семья поселилась в бывшем доме пастора.

Отец 6-летней девочки остался в Украине – он служит на фронте. Совершеннолетняя дочь семьи сейчас живет в Ирландии.