Що відомо про резонансне вбивство української жінки та її доньки у Бельгії – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У МЗС відреагували на жорстоке вбивство українок у Бельгії

Як правоохоронці виявили тіла 2 жінок

Згідно з матеріалами справи, яку розглядає суд у Левені, подвійне вбивство сталося вранці 6 червня. Близько 9:30 пожежна служба отримала виклик про загоряння у будинку на вулиці Мілсестраат у Хаасроде, неподалік від Ауд-Хеверле.

Будівля належить місцевому церковному старості, однак її орендував муніципалітет для розміщення українських біженців.

По прибуттю рятувальники зафіксували густий дим, що йшов з вікон квартири на першому поверсі. Пожежу вдалося локалізувати близько 10:20. Під час обшуку в приміщенні виявили двох постраждалих – матір і доньку.

Жінка вже була мертвою, дівчину намагалися реанімувати, але врятувати її не вдалося. На тілах обох були виявлені ножові поранення.

Прокуратура Левена кваліфікувала інцидент як умисне подвійне вбивство й відкрила кримінальне провадження. За попереднім висновком експерта з пожежної безпеки, займання у будинку було навмисним.

Як виявили, що син жінки причетний до злочину

В загиблої жінки був також 16-річний син, який на момент пожежі перебував у школі. Після того, як стало відомо про вбивство його матері та сестри хлопець перебував під наглядом соціальних служб.

Спершу його не вважали підозрюваним, оскільки він мав алібі. Однак під час допиту, який тривав 5 годин, підліток зізнався, що саме він завдав ножових поранень матері та 6-річній сестрі, а потім підпалив будинок.

У неділю хлопець постане перед судом у справах неповнолітніх.

У МЗС відреагували на вбивство

У Міністерстві закордонних справ України у коментарі 24 Каналу зазначили, що доручили тримати справу щодо загибелі матері 1979 та доньки 2019 року народження на особливому контролі.

Консульські співробітники вже перебувають на контакті з рідними загиблих і представниками місцевої поліції та прокуратури. Обставини загибелі та причини інциденту встановлюються,

– розповіли там.

В МЗС додали, що прокуратура міста Левен відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Українські дипломати продовжать надавати необхідну консульську допомогу та інформувати громадськість про перебіг розслідування.

Що відомо про саму родину

Українська родина проживала в Бельгії протягом останніх трьох років. Мати з 2 дітьми переїхала до Хаасроде після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сім’я оселилася в колишньому будинку пастора.

Батько 6-річної дівчинки залишився в Україні – він служить на фронті. Повнолітня донька родини наразі мешкає в Ірландії.