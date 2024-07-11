Подозреваемого в убийстве 9-летней украинки Валерии экстрадировали в Германию

Подозреваемого в убийстве 9-летней украинской девочки Валерии задержали в Чехии и экстрадировали в Германию. Речь идет о 36-летнем гражданине Молдовы.

В то же время расследование продолжается, пока всех обстоятельств убийства ребенка еще не установлены. Об этом говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры и полиции города Хемниц, опубликованном на сайте немецкой полиции, передает 24 Канал.

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Подозреваемого в убийстве передали в Германию

Как сообщили правоохранители, мужчину арестовали еще 14 июня 2024 года в Праге на основании европейского ордера на арест. После того, как чешские власти одобрили запрос об экстрадиции, 10 июля обвиняемого передали властям Германии.

Его обвиняют в насильственном убийстве девятилетней Валерии, которая пропала без вести 3 июня 2024 года. Девочку нашли бездыханной в лесу вблизи Дебельна 11 июня 2024 года. Обвиняемый, который предстал в среду перед следственным судьей окружного суда Хемница, не комментировал обвинения,

– говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемый находится под стражей в саксонской исправительной колонии. Ранее также сообщалось, что речь идет о приятеле матери убитой девушки.

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Во время прощания с речью выступил мэр города Свен Либхаузер. Он выразил слова соболезнования семье погибшей девочки. Чиновник поблагодарил причастных к поиску Валерии.

Под звуки тромбонного хора церковная община позволила посетителям запустить воздушные шарики. Люди также приносили цветы и зажигали свечи.