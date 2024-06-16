Вечером в пятницу небо в центре Дебельна кишело воздушными шариками. Там прощались с украинкой Валерией. На площади собрались более 2500 горожан. Все они пришли, чтобы выразить соболезнования к трагедии.

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В память о Валерии пускали воздушные шарики

Во время прощания с речью выступил мэр города Свен Либхаузер. Он выразил слова соболезнования семье погибшей девочки. Чиновник поблагодарил причастных к интенсивному поиску Валерии. Под звуки тромбонного хора церковная община позволила посетителям запустить воздушные шарики. Люди также приносили цветы и зажигали свечи.

Прощание с Валерией / Фото Администрация города Дебельная

Напомним, что возле дома, где жила девочка, устроили мемориал. К этому месту люди несут цветы и игрушки.

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