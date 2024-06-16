Вечером в пятницу небо в центре Дебельна кишело воздушными шариками. Там прощались с украинкой Валерией. На площади собрались более 2500 горожан. Все они пришли, чтобы выразить соболезнования к трагедии.
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В память о Валерии пускали воздушные шарики
Во время прощания с речью выступил мэр города Свен Либхаузер. Он выразил слова соболезнования семье погибшей девочки. Чиновник поблагодарил причастных к интенсивному поиску Валерии. Под звуки тромбонного хора церковная община позволила посетителям запустить воздушные шарики. Люди также приносили цветы и зажигали свечи.
Прощание с Валерией / Фото Администрация города Дебельная
Напомним, что возле дома, где жила девочка, устроили мемориал. К этому месту люди несут цветы и игрушки.
Убийство 9-летней украинки в Германии: что известно
- 9-летняя Валерия вместе с семьей переехала из Днепропетровской области в Германию два года назад. Девочка посещала школу в Дебельне, расположенную в 2 километрах от своего дома.
- 3 июня маленькая украинка как обычно пошла утром в школу.
- Однако в учебное заведение девочка так и не дошла. Об этом позже рассказала администрация школы.
- Мать Валерии, 33-летняя Надежда, обратилась в полицию, когда ее дочь не вернулась домой из школы в указанное время.
- Более недели продолжались поиски 9-летнего ребенка. Полиция предполагала, что ее могли похитить.
- Отец девушки – военный ВСУ. Узнав об исчезновении дочери, он взял отпуск и планировал лететь в Германию.
- К сожалению, 12 июня стало известно, что Валерия мертва. Ее тело нашли в 4 километрах от дома, где она жила.
- Полиция считает, что убийцей девочки мог быть кто-то из окружения семьи. Правоохранители имели двух подозреваемых – 50-летнего беженца из Украины Геннадия и молдаванина Андрея. У обоих были чувства к матери Валерии.
- Впоследствии украинец предоставил алиби. Он подтвердил, что находился в Турции, когда девочка исчезла и вернулся, когда ее тело было уже найдено.
- По словам Геннадия, он 5 месяцев находился в отношениях с Надеждой. Женщина написала заявление на придирчивого поклонника. После он угрожал ей разрушить жизнь.
- Другой поклонник Надежды тоже преследовал женщину. Сейчас он – главный подозреваемый. Он был задержан в Праге за рулем автомобиля.