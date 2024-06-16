Увечері в п'ятницю небо у центрі Дьобельна кишіло повітряними кульками. Там прощалися з українкою Валерією. На площі зібралися понад 2500 містян. Усі вони прийшли, аби висловити співчуття до трагедії.

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У пам'ять про Валерію пускали повітряні кульки

Під час прощання з промовою виступив мер міста Свен Лібхаузер. Він висловив слова співчуття родині загиблій дівчинки. Посадовець подякував причетним до інтенсивного пошуку Валерії. Під звуки тромбонного хору церковна громада дозволила відвідувачам запустити повітряні кульки. Люди також приносили квіти та запалювали свічки.

Прощання з Валерією / Фото Адміністрація міста Дебельна

Нагадаємо, що біля будинку, де жила дівчинка, влаштували меморіал. До цього місця люди несуть квіти та іграшки.

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