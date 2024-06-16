Увечері в п'ятницю небо у центрі Дьобельна кишіло повітряними кульками. Там прощалися з українкою Валерією. На площі зібралися понад 2500 містян. Усі вони прийшли, аби висловити співчуття до трагедії.
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У пам'ять про Валерію пускали повітряні кульки
Під час прощання з промовою виступив мер міста Свен Лібхаузер. Він висловив слова співчуття родині загиблій дівчинки. Посадовець подякував причетним до інтенсивного пошуку Валерії. Під звуки тромбонного хору церковна громада дозволила відвідувачам запустити повітряні кульки. Люди також приносили квіти та запалювали свічки.
Прощання з Валерією / Фото Адміністрація міста Дебельна
Нагадаємо, що біля будинку, де жила дівчинка, влаштували меморіал. До цього місця люди несуть квіти та іграшки.
Вбивство 9-річної українки у Німеччині: що відомо
- 9-річна Валерія разом із родиною переїхала з Дніпропетровщини до Німеччини два роки тому. Дівчинка відвідувала школу у Дебельні, розташовану за 2 кіломери від свого дому.
- 3 червня маленька українка як зазвичай пішла вранці у школу.
- Однак до навчального закладу дівчинка так і не дійшла. Про це пізніше розповіла адміністрація школи.
- Матір Валерії, 33-річна Надія, звернулася до поліції, коли її донька не повернулася додому зі школи у зазначений час.
- Понад тиждень тривали пошуки 9-річної дитини. Поліція припускала, що її могли викрасти.
- Батько дівчини – військовий ЗСУ. Дізнавшись про зникнення доньки, він взяв відпустку і планував летіти до Німеччини.
- На жаль, 12 червня стало відомо, що Валерія мертва. Її тіло знайшли за 4 кілометри від будинку, де вона мешкала.
- Поліція вважає, що вбивцею дівчинки міг бути хтось з оточення родини. Правоохоронці мали двох підозрюваних – 50-річного біженця з України Геннадія і молдованина Андрія. Обидва чоловіки мали почуття до матері Валерії.
- Згодом українець надав алібі. Він підтвердив, що перебував у Туреччині, коли дівчинка зникла і повернувся, коли її тіло було вже знайдене.
- За словами Геннадія, він 5 місяців перебував у стосунках з Надією. Жінка написала заяву на прискпіливого шанувальника. Опісля він погрожував їй зруйнувати життя.
- Інший прихильник Надії теж переслідував жінку. Наразі він – головний підозрюваний. Його затримали у Празі за кермом автівки.