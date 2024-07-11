Водночас розслідування триває, наразі всіх обставин убивства дитини ще не встановили. Про це йдеться у спільному пресрелізі прокуратури та поліції міста Хемніц, опублікованому на сайті німецької поліції, передає 24 Канал.

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Підозрюваного у вбивстві передали в Німеччину

Як повідомили правоохоронці, чоловіка заарештували ще 14 червня 2024 року в Празі на підставі європейського ордера на арешт. Після того, як чеська влада схвалила запит про екстрадицію, 10 липня обвинуваченого передали владі Німеччини.

Його звинувачують у насильницькому вбивстві дев'ятирічної Валерії, яка зникла безвісти 3 червня 2024 року. Дівчинку знайшли бездиханною в лісі поблизу Дебельна 11 червня 2024 року. Обвинувачений, який постав в середу перед слідчим суддею окружного суду Хемніца, не коментував звинувачення,

– йдеться у повідомленні.

Зараз обвинувачений перебуває під вартою в саксонській виправній колонії. Раніше також повідомлялось, що йдеться про приятеля матері вбитої дівчини.

У Німеччині 2,5 тисячі людей прощалися з 9-річною Валерією

Під час прощання з промовою виступив мер міста Свен Лібхаузер. Він висловив слова співчуття родині загиблої дівчинки. Посадовець подякував причетним до пошуку Валерії.

Під звуки тромбонного хору церковна громада дозволила відвідувачам запустити повітряні кульки. Люди також приносили квіти та запалювали свічки.