10 днів тому з дівчинкою попрощалися також у Німеччині. Тисячі людей вийшли на площу міста, щоб випустити повітряні кульки та запалити свічки в пам'ять про вбиту Валерію.

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На прохання батька дитину ховають в Україні

На прохання батька дівчинку поховають на кладовищі в Павлограді – він заборонив це зробити у Німеччині.

Попрощатися із вбитою дівчинкою прийшла понад сотня людей, серед яких родичі, вчителі, сусіди, сім'ї однокласників дівчинки.

У Павлограді прощаються із вбитою маленькою українкою / Фото Суспільне Дніпро

Нагадаємо, що 9-річна Валерія разом із мамою, сестрою та бабусею переїхала до Німеччини два роки тому. Батько вступив до лав ЗСУ та захищав Україну на війні. 3 червня дитина зникла по дорозі до школи. Понад тиждень тривали пошуки Валерії, але, на жаль, 12 червня стало відомо, що вона мертва – її тіло знайшли за 4 кілометри від будинку, де вона мешкала.

Серед підозрюваних у вбивстві – 50-річний біженець з України Геннадія та молдованин Андрія. Обидва чоловіки мали почуття до матері Валерії Надії. Пізніше виявилося, що українець мав алібі, а от іншого прихильника жінки затримали в Празі за кермом автівки. Наразі він є головним підозрюваним.