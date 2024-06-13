Убийство 9-летней Валерии в Германии: все, что известно о жуткой смерти украинки

В Германии нашли мертвой 9-летнюю украинку Валерию, которая исчезла по дороге в школу. Поиски девочки продолжались более недели.

Экспертиза уже подтвердила, что найденное в лесу тело действительно принадлежит Валерии. Полиция уже имеет двух подозреваемых, которые могли совершить ужасное преступление. Все, что известно об убийстве 9-летней украинки в Дебельне – собрал 24 Канал.

Смотрите также "Нужна помощь": отец 9-летней девочки, которую нашли мертвой в Германии, записал видео

Исчезновение девочки

В понедельник, 3 июня, 9-летняя Валерия вышла из дома в Дебельни, чтобы пойти на автобус в школу. Однако, как отмечают в полиции, ни в учебное заведение, ни к школьному транспорту она так и не дошла.

Учителя заметили, что девочки нет на уроках, однако не сообщили о ее отсутствии. Сама же женщина заметила исчезновение дочери около 18:30, когда та не вернулась домой вовремя. Мать сразу обратилась в полицию.

Фото погибшей Валерии с Днепропетровщины / частный архив

Правоохранители организовали масштабные поиски, к которым привлекли сотни полицейских и десятки волонтеров. В операции участвовали также водолазы, специальные собаки, вертолеты и беспилотники. Полиция проанализировала более 10 терабайт фото- и видеоматериалов. Поиски вышли даже за пределы Дебельна – географию операции расширили на другие города федеральной земли Саксония. Также полиция предполагала, что девочка может быть за границей, поэтому привлекла коллег из Польши и Чехии.

К сожалению, после более чем недели поисков маленькую украинку нашли мертвой.

Тело ребенка нашли в лесу

Во вторник, 11 июня, после восьми дней поисков, в лесном массиве между районом Россвайн в Маличе и районом Дебельн в Гермсдорфе полиция обнаружила неидентифицированное тело. Его нашли далеко от лесных троп, в кустарниках непроходимой местности.

Отмечалось, что сначала в этом районе практически не проводили поиски. Следователи обратили на местность внимание после того, как местные рассказали, что слышали оттуда крики о помощи.

Уже на следующий день полиция созвала пресс-конференцию, во время которой сообщила трагическую весть. Экспертиза подтвердила, что найденное в лесу тело действительно принадлежит пропавшей девочке.

Это печальная уверенность. Погибшая девушка – это пропавшая девятилетняя Валерия. Мы выражаем глубокие соболезнования вашей семье. Валерия стала жертвой преступления. Мы расследуем убийство,

– заявил начальник полиции Карстен Кемпф.

Известно, что девочку нашли примерно в 4 километрах от дома, где она проживала.

Полиция уже имеет подозреваемых

На брифинге немецкие полицейские высказали версию о том, что к совершению преступления может быть причастен кто-то из круга непосредственных знакомых семьи Валерии. Впоследствии издание Bild, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, рассказало, что убить девочку могли знакомые ее матери.

Первый подозреваемый – это уроженец Молдовы, по имени Андрей. Он некоторое время имел отношения с 33-летней матерью девочки. Полиция рассказала, что в день исчезновения девочки он требовал у ее женщины позвонить ему.

Второй подозреваемый – 50-летний бывший моряк Геннадий. Он является беженцем из Украины. Мужчина якобы жил по соседству и был сталкером матери Валерии: он хотел отношений с ней, но она ему отказала. Из-за этого мужчина угрожал "разрушить ей жизнь".

В СМИ также утверждают, что перед своей гибелью Валерия рассказывала, что ее якобы преследовал взрослый мужчина.

Мемориал погибшей Валерии

В полиции сообщили, что полиция организовала слежку за домами семьи. Правоохранители убеждены, что преступник может искать контакта с матерью или бабушкой погибшей Валерии. В полиции не уверены, сколько времени семья будет находиться под круглосуточным наблюдением, однако, вероятно, это продлится, пока не поймают убийцу.

В городке Дебельн, где проживала Валерия, шокированы жутким известием. Возле дома семьи местные обустроили мемориал, на который приносят цветы и игрушки.

Это ужасная трагедия. Девочку искали неделю и надежда была, что найдут живой. Но выяснилось, что ее убили,

– рассказал один из мужчин возле мемориала.

Мемориал возле дома семьи погибшей девочки / фото "Суспільне"

В пятницу, 14 июня, состоится панихида по Валерии, а в воскресенье, 16 июня, - экуменическая служба.

Обращение отца девочки

Известно, что маленькая Валерия вместе с семьей переехала в Германию с Днепропетровщины после начала полномасштабного вторжения. Она проживала вместе с 33-летней матерью и 60-летней бабушкой. Отец девочки остался в Украине. Сейчас он является действующим военнослужащим Вооруженных Сил.

Когда стало известно об исчезновении ребенка, Роман получил отпуск со службы и начал готовить необходимые документы для выезда в Германию. Еще до известия о найденном теле, он записал обращение, в котором призвал причастных к похищению "найти мужество вернуть его любимого ребенка.

Впоследствии мужчина записал второе обращение, в котором обвинил бывшую жену в том, что той не хватало времени на ребенка. По его словам, Валерия ходила в школу сама и без всяких средств связи, хотя имела телефон и два смарт-часы. Также он указал, в полицию сообщили слишком поздно.

Я два года видел своих детей только через экран телефона. Бывшая жена обещала вернуть Валерию, когда начнутся каникулы, но этого не случилось,

– сказал он.

Известно, что супруги имеют еще и младшую дочь. Сейчас она с мамой, и отец хотел бы забрать ребенка – мол, это ненадежно.

Второе обращение отца Валерии: смотрите видео

В четверг, 13 июня, Роман уже выехал в Германию, чтобы забрать тело дочери и похоронить на родине.