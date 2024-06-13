Приносят цветы и игрушки: в Германии возле дома, где жила убитая девочка, создали мемориал

В Германии после более чем недели поисков нашли мертвой 9-летнюю Валерию родом из Украины. Городок, где проживал ребенок, сейчас в трауре.

Местные жители обустроили возле дома погибшей девочки мемориал. Неравнодушные горожане сносят сюда цветы и игрушки.

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Мемориал возле дома

В городке Дебельн в Германии местные обустроили мемориал возле дома, где жила 9-летняя украинка Валерия. Два дня назад ее нашли мертвой в лесу. Отмечается, что в память о девочке люди сносят к этому месту цветы и игрушки.

Это ужасная трагедия. Девочку искали неделю и надежда была, что найдут живой. Но выяснилось, что ее убили,

– рассказал один из мужчин возле мемориала.

В пятницу, 14 июня, состоится панихида по Валерии, а в воскресенье, 16 июня, - экуменическая служба.

Возле дома Валерии обустроили мемориал: смотрите видео

Что известно о гибели Валерии

В настоящее время полиция ведет слежку за местом, где живут родные девочки – из-за вероятности, что убийца может пытаться искать контакта с мамой или бабушкой Валерии. Также полиция Саксонии из-за изменения квалификации преступления заявила, что теперь все фото Валерии должны быть размытыми, заблюреними или вообще не использоваться.