Приносят цветы и игрушки: в Германии возле дома, где жила убитая девочка, создали мемориал
Источник:Общественное
В Германии после более чем недели поисков нашли мертвой 9-летнюю Валерию родом из Украины. Городок, где проживал ребенок, сейчас в трауре.
Местные жители обустроили возле дома погибшей девочки мемориал. Неравнодушные горожане сносят сюда цветы и игрушки.
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Мемориал возле дома
В городке Дебельн в Германии местные обустроили мемориал возле дома, где жила 9-летняя украинка Валерия. Два дня назад ее нашли мертвой в лесу. Отмечается, что в память о девочке люди сносят к этому месту цветы и игрушки.
Это ужасная трагедия. Девочку искали неделю и надежда была, что найдут живой. Но выяснилось, что ее убили,
– рассказал один из мужчин возле мемориала.
В пятницу, 14 июня, состоится панихида по Валерии, а в воскресенье, 16 июня, - экуменическая служба.
Возле дома Валерии обустроили мемориал: смотрите видеоДобавим! В настоящее время полиция ведет слежку за местом, где живут родные девочки – из-за вероятности, что убийца может пытаться искать контакта с мамой или бабушкой Валерии. Также полиция Саксонии из-за изменения квалификации преступления заявила, что теперь все фото Валерии должны быть размытыми, заблюреними или вообще не использоваться.
Что известно о гибели Валерии
- Во вторник, 11 июня, в районе поисков полиция нашла неидентифицированное тело. Сначала участок, где нашли ребенка, не принимали во внимание. Однако полиция решила осмотреть и его, когда местные сообщили, что слышали там крики о помощи. Уже на следующий день экспертиза подтвердила, что тело принадлежит 9-летней Валерии.
- Немецкие следователи предполагают, что к убийству девочки в городе Дебельн могут быть причастны знакомые ее матери. Полиция подозревает двух мужчин. Один из подозреваемых – уроженец Молдовы Андрей, с которым женщина некоторое время имела отношения. В день исчезновения девочки он требовал у ее матери позвонить ему. Второй подозреваемый – 50-летний бывший моряк Геннадий. Мужчина якобы был сталкером 33-летней матери Валерии: он хотел отношений с ней, но она ему отказала. Из-за этого мужчина угрожал "разрушить ей жизнь".
- Известно, что Валерия родом из Днепропетровской области, проживала в Германии с матерью. Отец ребенка остался в Украине и сейчас служит в Вооруженных Силах. Военнослужащий собирает все необходимые документы для поездки в Германию.
- Мужчина обвинил свою бывшую жену в том, что она недостаточно занималась ребенком. По его словам, Валерия ходила в школу сама и никогда не имела при себе никаких средств связи.