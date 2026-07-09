Об этом сообщает Суспильне.

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Какую меру пресечения избрали подозреваемому в убийстве Березовской?

Суд избрал Владиславу Реуту меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

Мужчину подозревают в совершении умышленного убийства. По версии следствия, он произвел два выстрела в голову Березовской. Сам Реут заявлял, что не настаивает на залоге и готов сотрудничать со следствием.

В деле об убийстве Березовской, кроме Реута, есть еще один подозреваемый – бывший полицейский Виталий Жикович. Его имя перед судебным заседанием по избранию меры пресечения сотруднику ГУР МО в комментарии журналистам назвал адвокат Анатолий Иванов.

По его словам, Жикович в 2014 году был в "Правом секторе", а в 2022 году добровольно вступил в территориальную оборону, затем служил в СБУ, но впоследствии был уволен. Иванов отметил, что его подзащитный свою вину не признает.

Адвокат также отметил, что Владислав Реут – действующий сотрудник ГУР. По словам Иванова, материалы дела свидетельствуют, что сначала Реут признался в убийстве Березовской, но затем отказался от своих показаний и начал утверждать, что ее убил Жикович.

Сторона защиты утверждает, что Реут оговорил себя из-за опасений за свою жизнь и угроз со стороны другого фигуранта.