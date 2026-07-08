Кроме того, "Схемы" установили новые факты о самой Березовской, которую ранее подозревали в покушении на бизнесмена Игоря Ермолаева, находящегося под санкциями, в Монако.

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Что известно о подозреваемых в убийстве Березовской?

По информации журналистов, одним из подозреваемых является 33-летний Владислав Реут из Житомира, которого собеседники редакции называют действующим сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ранее в СМИ фигурировало имя Евгения Реута, однако два независимых источника сообщили редакции, что подозрение было предъявлено именно его брату Владиславу. Мужчина является выпускником факультета правоведения Киевского национального торгово-экономического университета, а с 2022 года, возможно, проходил службу в воинской части А2772, которую журналисты идентифицируют как учебно-тренировочный центр Сил специальных операций ВСУ.

Второго подозреваемого редакция не называет, поскольку его имя официально не обнародовано следствием. По данным журналистов, это 49-летний уроженец Умани, который до 2020 года работал в полиции Киевской области. Мужчина может быть действующим или бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.

Отметим, что в соответствии с принципом презумпции невиновности лица, упомянутые в материале, считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде и подтверждена обвинительным приговором, вступившим в законную силу.

Особое внимание журналисты уделили биографии самой Анастасии Березовской. По их данным, она родилась в Житомире, а в 2021 году суд признал ее виновной в мелком хулиганстве. Также журналисты обнаружили объявления на OLX, которые могут свидетельствовать о том, что она занималась разведением собак.

После начала полномасштабного вторжения России Березовская, по данным расследования, переехала в Германию. Об этом, в частности, могут свидетельствовать теги ее номера телефона в телефонных книгах других пользователей и активность в Telegram-сообществах, связанных с Франкфуртом-на-Майне.

Напомним, вечером 29 июня в Монако произошел взрыв автомобиля, в результате которого тяжелые ранения получили украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями, его жена и младший сын. По данным следствия, к организации покушения может быть причастна гражданка Украины Анастасия Березовская, которую после этого объявили в международный розыск через Интерпол.

В ходе расследования следователи вышли на двух мужчин, которые, по версии следствия, поддерживали связь с женщиной и переводили ей деньги. После проведения следственного эксперимента правоохранители обнаружили под Киевом тело женщины с огнестрельными ранениями головы и гильзы от оружия. Обоих мужчин задержали по подозрению в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору.