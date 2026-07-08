Також "Схеми" встановили нові факти про саму Березовську, яку раніше підозрювали у замаху на підсанкційного бізнесмена Ігоря Єрмолаєва в Монако.

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Що відомо про підозрюваних у вбивстві Березовської?

За інформацією журналістів, одним із підозрюваних є 33-річний Владислав Реут із Житомира, якого співрозмовники редакції називають чинним співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Раніше у медіа фігурувало ім'я Євгена Реута, однак два незалежні джерела повідомили редакції, що підозру отримав саме його брат Владислав. Чоловік є випускником факультету правознавства Київського національного торговельно-економічного університету, а з 2022 року міг проходити службу у військовій частині А2772, яку журналісти ідентифікують як навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Другого підозрюваного редакція не називає, оскільки його ім'я офіційно не оприлюднило слідство. За даними журналістів, це 49-річний уродженець Умані, який до 2020 року працював у поліції Київської області. Чоловік може бути чинним або колишнім співробітником Служби безпеки України.

Зауважимо, відповідно до принципу презумпції невинуватості, особи, згадані у матеріалі, вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в суді та підтверджено обвинувальним вироком, що набрав законної сили.

Окрему увагу журналісти приділили біографії самої Анастасії Березовської. За їхніми даними, вона народилася у Житомирі, а у 2021 році суд визнав її винною у дрібному хуліганстві. Також журналісти виявили оголошення на OLX, які можуть свідчити, що вона займалася розведенням собак.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Березовська, за даними розслідування, переїхала до Німеччини. Про це, зокрема, можуть свідчити теги її номера телефону у телефонних книгах інших користувачів та активність у Telegram-спільнотах, пов'язаних із Франкфуртом-на-Майні.

Нагадаємо, увечері 29 червня в Монако стався вибух автомобіля, внаслідок якого тяжких поранень зазнали підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина та молодший син. За даними слідства, до організації замаху може бути причетна громадянка України Анастасія Березовська, яку після цього оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол.

Під час розслідування слідчі вийшли на двох чоловіків, які, за версією слідства, підтримували зв'язок із жінкою та переказували їй кошти. Після проведення слідчого експерименту правоохоронці виявили під Києвом тіло жінки з вогнепальними пораненнями голови та гільзи від зброї. Обох чоловіків затримали за підозрою в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою.