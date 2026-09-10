Как сообщает издание "Суспильне", в Франковском районном суде Львова заседание началось в присутствии адвокатов, прокурора и родственников погибшего политика. Перед началом слушания обвиняемый передал журналистам открытое письмо с просьбой отправить его в Россию в рамках обмена военнопленными.

Подготовка к преступлению и побег

Во время допроса Михаил Сцельников рассказал, что перед убийством изъял из лесного тайника пистолет Макарова и два магазина. Для совершения преступления он использовал весь магазин на восемь патронов, после чего закопал остатки боеприпасов в лесу.

По словам обвиняемого, в случае неудачи с пистолетом он планировал переделать под соответствующий калибр другое оружие, в частности пистолет Флобера. После преступления мужчина уехал из Львова на собственном автомобиле в направлении Хмельницкой области, планируя в дальнейшем покинуть Украину.

Сцельников заявил, что преследовал две цели: месть украинским властям и поиск своего сына, погибшего в Бахмуте. По словам обвиняемого, он общался в мессенджере Telegram с предполагаемым представителем российских спецслужб, который обещал помочь с пересечением границы.

Допрос и реакция потерпевших

Жена погибшего политика Ульяна Парубий задала обвиняемому вопрос о финансовом вознаграждении за преступление. Сцельников заявил, что отказался от денег и пошел на убийство не из-за финансовой выгоды.

Во время общения с семьей погибшего обвиняемый также подтвердил, что просил российскую сторону об обмене в случае его задержания. "Мой сын погиб (…) в городе Бахмуте. Мне, как никому другому, известно, что значит потерять родного человека и месяцами ждать каких-либо известий о сыне (...) Поэтому я публично заявляю о своем желании добровольно отправиться на обмен в Россию и спасти жизнь чьего-то сына", – говорится в письме.

На вопрос Ульяны Парубий о том, считает ли он себя ценным для России, Сцельников высказал собственное видение своей роли. "Возможно, для миллионов украинцев – герой. А почему бы и нет?", – сказал подсудимый в зале суда.



Михаил Сцельников в зале суда, 10 сентября 2026 года / "Суспильне Львов"

Отец Андрея Парубия отметил, что его сын ранее получал сообщения с угрозами и фигурировал в списках на уничтожение. Следующее судебное заседание по делу назначено на 30 сентября.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

Напомним, ранее мы писали, что 30 августа 2025 года во Львове неизвестный выстрелил в народного депутата Андрея Парубия, который скончался от полученных ранений на месте. Нападавший был одет как курьер службы доставки и передвигался на электровелосипеде.

Правоохранители задержали Сцельникова 1 сентября 2025 года в Хмельницкой области. Впоследствии Служба безопасности Украины установила, что мужчина действовал по указанию российских спецслужб и готовил преступление более года. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.