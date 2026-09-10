Як повідомляє видання Суспільне, у Франківському районному суді Львова засідання розпочалося у присутності адвокатів, прокурора та родичів загиблого політика. Перед початком слухання обвинувачений передав журналістам відкритий лист із проханням відправити його до Росії в межах обміну військовополоненими.

Підготовка до злочину та втеча

Під час допиту Михайло Сцельніков розповів, що перед вбивством вилучив із лісового схрону пістолет Макарова та два магазини. Для скоєння злочину він використав увесь магазин на вісім патронів, після чого закопав залишки боєприпасів у лісі.

За словами обвинуваченого, у разі невдачі з пістолетом він планував переробити під відповідний калібр іншу зброю, зокрема пістолет Флобера. Після злочину чоловік виїхав зі Львова на власному авто в напрямку Хмельницької області, плануючи надалі залишити Україну.

Сцельніков заявив, що переслідував дві мети: помсту українській владі та пошук свого сина, який загинув у Бахмуті. За словами обвинуваченого, він спілкувався в мережі Telegram з імовірним представником російських спецслужб, який обіцяв допомогти з перетином кордону.

Допит та реакція потерпілих

Дружина загиблого політика Уляна Парубій поставила обвинуваченому запитання щодо фінансової винагороди за злочин. Сцельніков заявив, що відмовився від грошей і пішов на вбивство не через фінансову вигоду.

Під час спілкування з родиною загиблого обвинувачений також підтвердив, що просив російську сторону про обмін у разі його затримання. "Мій син загинув (…) у місті Бахмуті. Мені як нікому відомо, що означає втратити рідну людину і місяцями чекати будь-якої звістки про сина (...) Тому я публічно заявляю про своє бажання добровільно поїхати на обмін в Росію та врятувати життя чийогось сина", – йдеться у листі.

На запитання Уляни Парубій про те, чи вважає він себе цінним для Росії, Сцельніков висловив власне бачення своєї ролі. "Можливо, для мільйонів українців герой. А чому ні?", – сказав обвинувачений у залі суду.



Михайло Сцельніков у залі суду, 10 вересня 2026 року / Суспільне Львів

Батько Андрія Парубія зазначив, що його син раніше отримував повідомлення з погрозами та фігурував у списках на знищення. Наступне судове засідання у справі призначили на 30 вересня.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

Нагадаємо, раніше ми писали, що 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вистрілив у народного депутата Андрія Парубія, який загинув від отриманих поранень на місці. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки та пересувався на електровелосипеді.

Правоохоронці затримали Сцельнікова 1 вересня 2025 року на Хмельниччині. Згодом Служба безпеки України встановила, що чоловік діяв за вказівкою російських спецслужб та готував злочин понад рік. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.