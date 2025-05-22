Журналист рассказал, кто стоял в очереди за "услугами" Портнова: от Коломойского до Татарова

Юрий Николов заявил, что Андрей Портнов был ключевой фигурой судебной системы времен Януковича. Его услугами пользовались Коломойский, Ахметов и Татаров.

Об этом рассказал редактор проекта Наши деньги Юрий Николов в интервью Radio NV, передает 24 Канал. Убитый в Мадриде Андрей Портнов имел широкую сеть влияния в украинской судебной системе еще со времен Януковича.

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Портнов обслуживал самых влиятельных

Журналист Юрий Николов заявил, что его услугами пользовались олигархи и чиновники – от Игоря Коломойского и Рината Ахметова до заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

Коррупционеры восхищались его талантами... многие люди получали от него юридическую или иную поддержку,

– рассказал Николов.

Он добавил, что Портнов централизовал контроль над судами еще во времена Януковича, и хотя после Революции достоинства вынужден был покинуть Украину из-за подозрения в госизмене и санкций США, его влияние сохранялось.

Сам Татаров вырос очень сильно, и Павел Вовк, который судей из Окружного [админсуда] возглавлял. То есть подросли и другие "матерые" люди в этой отрасли,

– подчеркнул журналист.

Николов напомнил, что Портнов выигрывал дела в Печерском суде даже против журналистов, которые публично указывали на его связи с Россией.

Напомним, 21 мая в Мадриде 51-летнего Андрея Портнова застрелили прямо у ворот престижной Американской школы в районе Посуэло. Бывший заместитель главы Администрации президента Януковича последние годы жил за границей. Испанская полиция расследует обстоятельства убийства.