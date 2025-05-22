Про це розповів редактор проєкту Наші гроші Юрій Ніколов в інтерв'ю Radio NV, передає 24 Канал. Убитий у Мадриді Андрій Портнов мав широку мережу впливу в українській судовій системі ще з часів Януковича.

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Портнов обслуговував найвпливовіших

Журналіст Юрій Ніколов заявив, що його послугами користувалися олігархи та чиновники – від Ігоря Коломойського і Ріната Ахметова до заступника керівника ОП Олега Татарова.

Корупціонери захоплювалися його талантами… багато людей отримували від нього юридичну чи іншу підтримку,

– розповів Ніколов.

Він додав, що Портнов централізував контроль над судами ще за часів Януковича, і хоча після Революції гідності змушений був залишити Україну через підозру в держзраді та санкції США, його вплив зберігався.

Сам Татаров виріс дуже сильно, і Павло Вовк, який суддів з Окружного [адмінсуду] очолював. Тобто підросли і інші "матьорі" люди в цій галузі,

– підкреслив журналіст.

Ніколов нагадав, що Портнов вигравав справи в Печерському суді навіть проти журналістів, які публічно вказували на його зв’язки з Росією.

Нагадаємо, 21 травня у Мадриді 51-річного Андрія Портнова застрелили просто біля воріт престижної Американської школи в районі Посуело. Колишній заступник глави Адміністрації президента Януковича останні роки мешкав за кордоном. Іспанська поліція розслідує обставини вбивства.