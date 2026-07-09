Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Где нашли тело Березовской?

По словам прокурора, один из двух подозреваемых в убийстве дал показания и указал место, где было спрятано тело Анастасии Березовской. Речь идет о лесу вблизи села Юров Бучанского района Киевской области.

В настоящее время украинские правоохранители также сотрудничают с коллегами из Монако в рамках расследования.

Напомним, о подозрении в умышленном убийстве сообщили бывшему сотруднику правоохранительных органов и действующему сотруднику ГУР МОУ.

По данным следствия, подозреваемые совершили убийство Березовской после ее возвращения в Украину на автобусе. Ранее украинские правоохранительные органы установили, что 1 июля женщина прибыла в Украину после покушения на семью Ермолаева в Монако.

Справка. В соответствии с принципом презумпции невиновности, лица, упомянутые в материале, считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде и подтверждена обвинительным приговором, вступившим в законную силу.

Между тем СМИ сообщают, что одним из подозреваемых является 33-летний Владислав Реут из Житомира. Мужчина является выпускником факультета правоведения Киевского национального торгово-экономического университета, а с 2022 года он, возможно, проходил службу в воинской части А2772.

Вторым подозреваемым является 49-летний уроженец Умани, который до 2020 года работал в полиции Киевской области. Имя мужчины журналисты пока не раскрывают.